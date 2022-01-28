Київський суд наклав арешт на садибу Барбана (документ)

20 серпня о 5 ранку у центрі Києва, на вул. Обсерваторній 6, забудовник почав зносити 120-річну садибу Барбана

Згідно з ухвалою суду, на будівлю наклали арешт із забороною будь-якого будівництва на території історичної садиби

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на садибу Барбана із забороною будь-яких будівельних та земельних робіт. Про це повідомив активіст ініціативи «Врятуймо Обсерваторну 6» Олег Симороз у Facebook.

Згідно з ухвалою суду, будівлю наклали арешт із забороною будь-якого будівництва на території історичної садиби.

«Накладено арешт на Садибу Барбана із забороною проведення будь-яких будівельних та земельних робіт! Публікую ухвалу Шевченківського районного суду про накладення арешту! Заборона будівельних та земляних робіт! Прошу забудовника на вихід», – повідомив активіст.

«Дякую Юрію Левченко, який весь час з того моменту як ми дізналися про скасування минулого арешту робив все можливе, щоб прокуратура подала повторне клопотання про накладення арешту», – додав він у дописі.

Нагадаємо, 26 січня кияни вийшли на акцію під КМДА на підтримку садиби Барбана

Також повідомлялося, що історична садиба Барбана на Обсерваторній, 6, знову опинилася під загрозою знесення.

Раніше повідомлялося, що зруйнованій садибі Барбана в Києві хочуть повернути первісний вигляд.

За фактом самоправства на вулиці Обсерваторній, 6, де забудовник зруйнував історичну будівлю Барбана кінця ХІХ століття, розпочато кримінальне провадження.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на знесення історичної садиби, заявивши, що йому «соромно за столичну владу».

Раніше Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації закликав Міністерство культури та інформаційної політики прискорити внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України понад 1400 об’єктів.