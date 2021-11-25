На ВДНГ відбувається велика вирубка дерев

Сухі та хворі дерева вирубуються задля безпеки відвідувачів ВДНГ

У лісовій частині ВДНГ площею 14,2 га здійснюється планова санітарно-оздоровча рубка лісу. Роботи проводяться згідно з лісорубним квитком від 5 лютого 2021 року і триватимуть до 31 грудня цього року. Про це повідомляється на сторінці ВДНГ у Facebook.

Оприлюднено документи на санітарно-оздоровчу рубку лісу.

Зазначається, що всі дерева, що зносяться, вражені хворобами (бактеріальний рак стовбура та скелетних гілок), стовбуровими шкідниками або гнилизною різного ступеня, яке як правило викликає гриб Трутовик справжній.

«Процес вирубки померлих і тому небезпечних дерев – абсолютно законний і проводиться двічі на рік. Для рекреаційних лісопаркових територій сухі дерева створюють небезпеку через вірогідність падіння – особливо у вітряну погоду, що спостерігається останнім часом. При відведенні ділянок під рубки, особлива увага приділяється місцям, які користуються найбільшою популярністю серед відвідувачів. Крім того, завдяки вирубці відбувається знищення осередків розмноження шкідників та хвороб, що допомагає вберегти від зараження здорові дерева. Тож ці заходи проводяться виключно з метою покращення стану лісу та роблять прогулянки у ньому більш безпечними», – повідомляє адміністрація ВДНГ.

До слова, суд покарав за службову недбалість майстра лісу Верховинського лісництва в Івано-Франківській області, призначивши рік виправних робіт. Чоловік мав обов’язок охороняти ліс, робити обходи, щоб захистити дерева від самовільних рубок. У 2021 році під час перевірки виявлено незаконну рубку 14 сироростучих дерев породи ялина. Шкода довкіллю оцінюється у 123 тис. грн.

А Балтський районний суд Одеської області призначив п’ять років позбавлення волі раніше судимому чоловікові за незаконну порубку дерев.