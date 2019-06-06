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    Чоловік хотів перепливти Русанівський канал і потонув: друзі з його речами зникли (фото, відео)

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    Чоловік хотів перепливти Русанівський канал і потонув: друзі з його речами зникли (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Тіло чоловіка дістали водолази

    У середу, 5 червня, у Дніпровському районі Києва з Русанівського каналу водолази дістали труп чоловіка. Тіло знаходилося в 20 метрах від берега на глибині 4 метрів.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 20.30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, чоловік відпочивав з компанією людей на березі Русанівського каналу з боку проспекту Соборності. Люди розпивали спиртні напої і в якийсь момент один з них вирішив переплисти на протилежну сторону.

    Чоловік роздягнувся і пішов у воду, а десь на середині водойми почав тонути. Спочатку дівчина з цієї ж компанії спробувала допомогти чоловікові, але результатів це не дало і вона знову повернулася на берег. Через якийсь час чоловік потонув, а компанія зібралася, забрала речі потерпілого і пішла в невідомому напрямку.

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    Тіло чоловіка шукали водолази, коли вони доставили його на берег, то він вже був мертвий. Медикам залишалося лише констатувати смерть.

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    Чоловік хотів перепливти Русанівський канал і потонув: друзі з його речами зникли (фото, відео)
    Чоловік хотів перепливти Русанівський канал і потонув: друзі з його речами зникли (фото, відео)
    Чоловік хотів перепливти Русанівський канал і потонув: друзі з його речами зникли (фото, відео)
    Чоловік хотів перепливти Русанівський канал і потонув: друзі з його речами зникли (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Правоохоронці оглянули тіло загиблого, слідів насильницької смерті не виявили.

    Особу чоловіка не встановлено. На вигляді йому 35-40 років.

    На місці працювали рятувальники ДСНС, медики та правоохоронці. Подробиці інциденту встановлюються.

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