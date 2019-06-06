Чоловік хотів перепливти Русанівський канал і потонув: друзі з його речами зникли (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Тіло чоловіка дістали водолази

У середу, 5 червня, у Дніпровському районі Києва з Русанівського каналу водолази дістали труп чоловіка. Тіло знаходилося в 20 метрах від берега на глибині 4 метрів.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 20.30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, чоловік відпочивав з компанією людей на березі Русанівського каналу з боку проспекту Соборності. Люди розпивали спиртні напої і в якийсь момент один з них вирішив переплисти на протилежну сторону.

Чоловік роздягнувся і пішов у воду, а десь на середині водойми почав тонути. Спочатку дівчина з цієї ж компанії спробувала допомогти чоловікові, але результатів це не дало і вона знову повернулася на берег. Через якийсь час чоловік потонув, а компанія зібралася, забрала речі потерпілого і пішла в невідомому напрямку.

Тіло чоловіка шукали водолази, коли вони доставили його на берег, то він вже був мертвий. Медикам залишалося лише констатувати смерть.

Правоохоронці оглянули тіло загиблого, слідів насильницької смерті не виявили.

Особу чоловіка не встановлено. На вигляді йому 35-40 років.

На місці працювали рятувальники ДСНС, медики та правоохоронці. Подробиці інциденту встановлюються.