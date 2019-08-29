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    На Володимирській на чотири дні обмежать рух

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    На Володимирській на чотири дні обмежать рух

    Дорожники проведуть на вулиці ремонт бруківки

    На вулиці Володимирській у центрі Києва з 31 серпня до 3 вересня буде обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Це пов’язано з роботамии з поточного ремонту покриття бруківки.

    Через роботи рух буде частково обмежено.

    «Київавтодор» перепрошує за незручності.

    Також у корпорації звертають увагу водіїв на те, що дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних шляхів можна у телеграм-каналі «Київ Трафік»: https://t.me/kyiv_traffic.

    Як повідомлялося, на вулиці Пушкінській у центрі Києва розпочався капітальний ремонт. Роботи тривають на ділянці між вул. Богдана Хмельницького і вул. Прорізною. Там частково обмежено рух. На цій частині вулиці роботи продовжаться до 30 вересня. Але час ремонту залежить від погодних умов.

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