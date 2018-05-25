На Володимирському узвозі у Києві виявлено бомбу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артилерійський снаряд (ілюстративне фото)

Виявлений боєприпас було вилучено та знищено на полігоні

У четвер, 24 травня, в Шевченківському районі столиці, на Володимирському узвозі, під час проведення земляних робіт робітники виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Групою піротехнічних робіт 1 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування виявлений боєприпас було вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території м. Києва вилучено та знищено 371 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.

«Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві попереджає, що при виявленні вибухонебезпечних предметів часів минулих війн слід бути вкрай обережними. Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 або 102 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно огородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Чіпати, пересувати, стукати по корпусу, розбирати вибухонебезпечний предмет - категорично заборонено. Варто наголосити, що радіус розльоту небезпечних частин розірваного снаряда може досягати кількасот метрів», - звертаються рятувальники до киян та гостей міста.