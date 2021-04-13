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    У столичній багатоповерхівці горіла квартира, є постраждалі (фото)

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    Пожежа сталася у п'ятиповерховому будинку на&nbsp;вул. Бестужева, 32&nbsp; - У столичній багатоповерхівці горіла квартира, є постраждалі (фото)
    Пожежа сталася у п'ятиповерховому будинку на вул. Бестужева, 32 
    Фото: ДСНС

    Під час гасіння пожежі у квартирі рятувальники виявили двох чоловіків

    Сьогодні, 13 квітня, сталась пожежа в будинку на вул. Бестужева, 32 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:01, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що займання виникло в одній із квартир на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

    Під час гасіння пожежі у квартирі було виявлено двох чоловіків, яких рятувальники передали фахівцям медичної допомоги.

    Також із квартири на п’ятому поверсі було виведено на безпечну відстань жінку із дитиною.

    Об 11:30 загоряння було локалізовано на площі 10 кв. м та об 11:35 – ліквідовано.

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    У столичній багатоповерхівці горіла квартира, є постраждалі (фото)
    У столичній багатоповерхівці горіла квартира, є постраждалі (фото)

    На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Нагадаємо, 11 квітня сталася пожежа у приватному будинку на вул. Андрія Сови в Деснянському районі столиці. Загоряння виникло на даху двоповерхового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 300 кв. м.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок квартира
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