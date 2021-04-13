У столичній багатоповерхівці горіла квартира, є постраждалі (фото)

Пожежа сталася у п'ятиповерховому будинку на вул. Бестужева, 32

Під час гасіння пожежі у квартирі рятувальники виявили двох чоловіків

Сьогодні, 13 квітня, сталась пожежа в будинку на вул. Бестужева, 32 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:01, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що займання виникло в одній із квартир на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Під час гасіння пожежі у квартирі було виявлено двох чоловіків, яких рятувальники передали фахівцям медичної допомоги.

Також із квартири на п’ятому поверсі було виведено на безпечну відстань жінку із дитиною.

Об 11:30 загоряння було локалізовано на площі 10 кв. м та об 11:35 – ліквідовано.

На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Нагадаємо, 11 квітня сталася пожежа у приватному будинку на вул. Андрія Сови в Деснянському районі столиці. Загоряння виникло на даху двоповерхового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 300 кв. м.