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    Кримінал

    На Волині працівник СБУ відмовився від хабаря у €26 тисяч

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    Стало відомо, який хабар пропонують працівникам СБУ за контрабанду сигарет&nbsp; - На Волині працівник СБУ відмовився від хабаря у €26 тисяч
    Стало відомо, який хабар пропонують працівникам СБУ за контрабанду сигарет 

    Іноземець намагався дати хабар і повернути конфісковані на митниці сигарети

    Служба безпеки України затримала іноземного громадянина під час спроби дати хабар у 26 тисяч євро співробітнику регіонального підрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ у Волинській області. 

    Про це повідомляє прес-служба СБУ в понеділок, 4 лютого. 

    «Оперативники СБУ встановили, що громадянин сусідньої країни, який незаконно переправляв сигарети з території нашої держави, запропонував співробітникові спецслужби 26 тисяч євро», - йдеться в повідомленні. 

    За вказану суму іноземець планував повернути конфісковані на митниці 160 коробок сигарет вартістю майже два мільйони гривень. Але співробітник СБУ відразу після отримання неправомірного пропозиції повідомив про неї керівництву. 

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    На Волині працівник СБУ відмовився від хабаря у €26 тисяч
    На Волині працівник СБУ відмовився від хабаря у €26 тисяч
    На Волині працівник СБУ відмовився від хабаря у €26 тисяч
    На Волині працівник СБУ відмовився від хабаря у €26 тисяч

    У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали зловмисника під час спроби передати гроші. 

    Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею про пропозицію хабара (ч.1 ст. 369 КК України). Тривають слідчо-оперативні дії.

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