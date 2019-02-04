На Волині працівник СБУ відмовився від хабаря у €26 тисяч
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Розсилка
Іноземець намагався дати хабар і повернути конфісковані на митниці сигарети
Служба безпеки України затримала іноземного громадянина під час спроби дати хабар у 26 тисяч євро співробітнику регіонального підрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ у Волинській області.
Про це повідомляє прес-служба СБУ в понеділок, 4 лютого.
«Оперативники СБУ встановили, що громадянин сусідньої країни, який незаконно переправляв сигарети з території нашої держави, запропонував співробітникові спецслужби 26 тисяч євро», - йдеться в повідомленні.
За вказану суму іноземець планував повернути конфісковані на митниці 160 коробок сигарет вартістю майже два мільйони гривень. Але співробітник СБУ відразу після отримання неправомірного пропозиції повідомив про неї керівництву.
У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали зловмисника під час спроби передати гроші.
Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею про пропозицію хабара (ч.1 ст. 369 КК України). Тривають слідчо-оперативні дії.