На Волині працівник СБУ відмовився від хабаря у €26 тисяч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стало відомо, який хабар пропонують працівникам СБУ за контрабанду сигарет

Іноземець намагався дати хабар і повернути конфісковані на митниці сигарети

Служба безпеки України затримала іноземного громадянина під час спроби дати хабар у 26 тисяч євро співробітнику регіонального підрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ у Волинській області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в понеділок, 4 лютого.

«Оперативники СБУ встановили, що громадянин сусідньої країни, який незаконно переправляв сигарети з території нашої держави, запропонував співробітникові спецслужби 26 тисяч євро», - йдеться в повідомленні.

За вказану суму іноземець планував повернути конфісковані на митниці 160 коробок сигарет вартістю майже два мільйони гривень. Але співробітник СБУ відразу після отримання неправомірного пропозиції повідомив про неї керівництву.

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали зловмисника під час спроби передати гроші.

Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею про пропозицію хабара (ч.1 ст. 369 КК України). Тривають слідчо-оперативні дії.