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    Трагедія на Київщині: у квартирі виявили мертвими жінку з дитиною

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    Рятувальники виявили тіло жінки без ознак життя - Трагедія на Київщині: у квартирі виявили мертвими жінку з дитиною
    Рятувальники виявили тіло жінки без ознак життя
    Фото ілюстративне

    Рятувальники деблокували двері квартири, біля якої було чути запах газу

    На Київщині рятувальники відчинили вхідні двері квартири, в якій знаходилась малолітня дитина та жінка без ознак життя.

    Трагедія сталася 23 листопада.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, у понеділок о 16:25 до оперативно-диспетчерської служби Тетіївського району надійшла інформація про те, що в місті Тетіїв на вулиці Робітничій у двохповерховому житловому будинку біля квартири чути запах газу, двері ніхто не відчиняє.

    На місце події виїхав черговий караул 9 Державної пожежно-рятувальної частини м. Тетіїв.

    Рятувальниками було проведено деблокацію дверей квартири.

    На місці події виявлено тіло жінки 1970 року народження та дитини 2017 року народження без явних ознак життя.

    Попередня причина смерті з’ясовується.

    До слова, 22 листопада в одному із гіпермаркетів Святошинського району Києва сталася трагедія: обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини.

    Теги: трагедія ДСНС діти смерть Київщина рятувальники жінка
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