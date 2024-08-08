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Горилі Тоні – 50: столичний зоопарк влаштував бенкет на честь іменинника (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Горилі Тоні – 50: столичний зоопарк влаштував бенкет на честь іменинника (фото)
Більшу частину життя Тоні провів у київському зоопарку
фото: пресслужба КиївЗоо

Пікнік на честь свята триватиме чотири дні поспіль

Сьогодні, 8 серпня, знаменитий самець горили Тоні сьогодні відзначає – 50 років. На честь ювілею в КиївЗоо влаштує іменинний пікнік.

Горилі Тоні – 50: столичний зоопарк влаштував бенкет на честь іменинника (фото) фото 1

«8 серпня горила Тоні святкує свій 50-й День народження. Пікнік на честь свята триватиме чотири дні поспіль, на улюбленій зеленій фазенді, що на Острові звірів», – йдеться у повідомленні.

Горилі Тоні – 50: столичний зоопарк влаштував бенкет на честь іменинника (фото) фото 2

Подивитися, як Тоні ласує смаколиками, можна щодня, з 8 до 11 серпня, о 10:30.

Горилі Тоні – 50: столичний зоопарк влаштував бенкет на честь іменинника (фото) фото 3

Раніше повідомлялося, що у мешканця київського зоопарку самця горили Тоні загострився комплекс хронічних хвороб внаслідок поважного віку. Більшу частину життя він провів у київському зоопарку. Він давно на особливому харчуванні згідно з рекомендаціями фахівців ЄАЗА та Інституту ветеринарії дикої природи (Берлін). 

Горилі Тоні – 50: столичний зоопарк влаштував бенкет на честь іменинника (фото) фото 4

У зоопарку зазначили, що вже не вперше в Тоні трапляється загострення хвороб. Тоді ситуація була доволі серйозна і ветеринари були вимушені вдатися до анестезії. 

Працівники зоопарку розповіли, що Тоні – високоінтелектуальна істота: «Тоні розуміє геть усе. Завдяки тренінгу він комунікує з кіперами – він ,наприклад, вміє позвати кіпера та показати жестами, що він хоче поїсти, або щоб включили телевізор. Він вміє жартувати і орієнтується у всьому, що відбувається навколо. Він сумує, якщо хтось з персоналу хворіє і радіє, коли зустрічає знайомих». Йому дістають зелені гілочки взимку, найсмачніші фрукти та улюблений йогурт, який він сам вміє відкривати. Йому постійно роблять нові іграшки, але ніколи не викидають старі улюблені ковдри та м'ячики. Кожного дня його навідує директор зоопарку і Тоні знає, що це прийшли саме до нього. 

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Теги: зоопарк тварини

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