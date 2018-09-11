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    Напад школяра на вчительку: лікарі розповіли про стан жінки

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    Жінка знаходиться в 17-й міської клінічної лікарні - Напад школяра на вчительку: лікарі розповіли про стан жінки
    Фото: Інформатор
    Жінка знаходиться в 17-й міської клінічної лікарні

    Вчительку прооперували у 17-й міській лікарні

    У вівторок, 11 вересня, в Києві медики прокоментували стан вчительки, на яку напав восьмикласник. Жінка перебуває в 17-й міській клінічній лікарні.

    Нагадаємо, хлопчик ударив жінку стільцем по голові, а потім почав наносити їй удари ножицями. Постраждалій від агресії школяра вчительці інформатики 64 роки.

    За словами лікарів, у потерпілої травма серйозна, однак загрози життю вже немає. У неї була колота травма грудної клітини, вчительку прооперували. Також постраждала голова - у жінки діагностували черепно-мозкову травму. Наразі стан пацієнтки стабільний, повідомляє Інформатор.

    Медики припускають, що період реабілітації може тривати близько місяця. Також лікарі планують на наступному тижні перевести вчительку з відділення політравми на амбулаторне лікування.

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    Напад школяра на вчительку: лікарі розповіли про стан жінки
    Напад школяра на вчительку: лікарі розповіли про стан жінки
    Напад школяра на вчительку: лікарі розповіли про стан жінки
    Фото: Інформатор

    За жінкою, крім медиків, доглядають дві дочки. Однак сама вчителька і її родичі від коментарів відмовляються.

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