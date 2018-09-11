Вісім ударів у спину: у Києві восьмикласник ледь не заколов вчительку



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За фактом травмування вчителя у столичній школі розпочато кримінальне провадження

У київській школі учень восьмого класу вісім разів ударив вчительку ножицями.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Подію кваліфіковано як умисне тяжке тілесне ушкодження. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

У поліції повідомили, що о 15.20 у чергову частину надійшло повідомлення лікаря, що до відділення політравми госпіталізовано вчителя школи №94: у жінки були травми голови та різані рани тіла. Потерпіла пояснила, що тілесні ушкодження у приміщенні навчальної аудиторії їй наніс учень восьмого класу.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та співробітники ювенальної превенції. За попередньою інформацією, хлопець вдарив жінку стільцем по голові, а потім наніс травми ножицями.

На цей момент і вчитель, і школяр перебувають у медичних закладах, де ними опікуються лікарі. На місці працювали психологи, які надавали допомогу дітям, котрі під час інциденту перебували в аудиторії.

Кримінальне провадження розпочате за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У ході слідства будуть встановлені причини і обставини події.

ЗМІ повідомляють, що учень завдав вчительці близько восьми ударів у спину.

Директор школи Вікторія Кузьменко розповіла виданню «Сегодня», що все сталося під час шостого уроку. Хлопець не впорався з самостійною роботою і отримав «мінус». Після чого він схопив стілець, кинув в вчительку, розбивши їй голову, а потім взяв ножиці і кілька разів ударив учителя в спину.

«У школу викликали маму, швидку, поліцію. Вчителя госпіталізували. Крім того, учень після події також був в шоковому стані і його теж забрали в лікарню. З дітьми класу працює психолог», - розповіла директор.

У школі кажуть, що хлопчик - новенький, вчиться тут тільки з 1 вересня цього року. Він спокійний і раніше ніяких тривожних ознак не подавав.