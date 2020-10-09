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    Напередодні вихідних частина мешканців Троєщини залишиться без води

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    Вода може зникнути на верхніх поверхах будинків - Напередодні вихідних частина мешканців Троєщини залишиться без води
    Вода може зникнути на верхніх поверхах будинків

    Через ремонтні роботи буде понижено тиск у водомережі

    На житловому масиві Троєщина (Деснянський район Києва) у ніч на 10 жовтня буде понижено тиск у водопровідній мережі.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Це пов’язано з тим, що фахівці водопостачального підприємства виконуватимуть ремонтні роботи на вул. Бальзака.

    Тиск буде понижено із 22:00 9 жовтня до 07:00 10 жовтня.

    Крім того, станом на 10:00 9 жовтня через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • пр-т. Перемоги, 100
    • вул. Жамбила Жабаєва, 22
    • вул. Василя Стуса, 28А

    У Київводоканалі перепрошують за тимчасові незручності.

    Київ вода Київводоканал ремонт Троєщина водопостачання
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