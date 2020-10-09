Напередодні вихідних частина мешканців Троєщини залишиться без води
Через ремонтні роботи буде понижено тиск у водомережі
На житловому масиві Троєщина (Деснянський район Києва) у ніч на 10 жовтня буде понижено тиск у водопровідній мережі.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Це пов’язано з тим, що фахівці водопостачального підприємства виконуватимуть ремонтні роботи на вул. Бальзака.
Тиск буде понижено із 22:00 9 жовтня до 07:00 10 жовтня.
Крім того, станом на 10:00 9 жовтня через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- пр-т. Перемоги, 100
- вул. Жамбила Жабаєва, 22
- вул. Василя Стуса, 28А
У Київводоканалі перепрошують за тимчасові незручності.