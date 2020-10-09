Напередодні вихідних частина мешканців Троєщини залишиться без води

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Через ремонтні роботи буде понижено тиск у водомережі

На житловому масиві Троєщина (Деснянський район Києва) у ніч на 10 жовтня буде понижено тиск у водопровідній мережі.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Це пов’язано з тим, що фахівці водопостачального підприємства виконуватимуть ремонтні роботи на вул. Бальзака.

Тиск буде понижено із 22:00 9 жовтня до 07:00 10 жовтня.

Крім того, станом на 10:00 9 жовтня через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

пр-т. Перемоги, 100

вул. Жамбила Жабаєва, 22

вул. Василя Стуса, 28А

У Київводоканалі перепрошують за тимчасові незручності.