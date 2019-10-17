Нардеп від «Слуги народу» попросив Кличка дати його помічникам вісім квартир



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Богдан Торохтій був №105 у списку партії «Слуга народу» на виборах до парламенту

Богдан Торохтій написав листа до мера Києва з метою повідомити його про можливість забезпечення його помічників житлом

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Торохтій надіслав звернення до мера Києва Віталія Кличка надати службове житло вісьмом своїм помічникам

Про це повідомляє Bihus.info.

Богдан Торохтій написав листа до мера Києва з метою повідомити його про можливість забезпечення його помічників житлом у зв'язку із службовою необхідністю.

Торохтій був №105 у списку партії «Слуга народу» на виборах до парламенту.

До слова, правоохоронці розслідують можливе втручання в роботу прокуратури депутата Верховної Ради від фракції «Слуга народу» В'ячеслава Медяника.