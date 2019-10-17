У «Слузі народу» розповіли, коли підготують законопроєкт про референдум



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Нардеп Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про референдум з’явиться незабаром Фото: Главком

Депутати працюють над системним законопроєктом щодо здійснення народовладдя

Фракція партії «Слуга народу» планує до кінця 2019 року зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт щодо народовладдя, який, передбачатиме і процедуру проведення референдуму.

Про це сказав перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Зараз ми працюємо над системним законопроєктом щодо здійснення народовладдя... Це комплексне питання, яке треба розглядати і в сукупності з проектом «Держава в смартфоні», і з діджиталізацією... Цей законопроєкт точно не подаватиметься як альтернативний до проєкту «Батьківщини», тому що ми дійсно дещо по-іншому бачимо - це взагалі два різних тексти. Він (законопроєкт від «Слуги народу» - ред.) буде не просто про референдум, а більш широко про інструменти народовладдя і, зокрема, про референдум», - пояснив Корнієнко.

При цьому на уточнююче запитання, коли саме відповідний законопроєкт може буде зареєстрований у Верховній Раді, депутат уточнив, що, ймовірно, це може відбутися до кінця 2019 року.

«Я думаю, що найближчим часом, до кінця року ми будемо виходити на це рішення» - сказав він.

Раніше лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила про те, що закон про проведення всеукраїнського референдуму має бути розглянутий Радою у турборежимі.

Джерело: Укрінформ