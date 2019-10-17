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    Політика

    У «Слузі народу» розповіли, коли підготують законопроєкт про референдум

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    Нардеп Олександр Корнієнко заявив, що&nbsp;законопроект про референдум з&rsquo;явиться незабаром - У «Слузі народу» розповіли, коли підготують законопроєкт про референдум
    Нардеп Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про референдум з’явиться незабаром
    Фото: Главком

    Депутати працюють над системним законопроєктом щодо здійснення народовладдя

    Фракція партії «Слуга народу» планує до кінця 2019 року зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт щодо народовладдя, який, передбачатиме і процедуру проведення референдуму.

    Про це сказав перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

    «Зараз ми працюємо над системним законопроєктом щодо здійснення народовладдя... Це комплексне питання, яке треба розглядати і в сукупності з проектом «Держава в смартфоні», і з діджиталізацією... Цей законопроєкт точно не подаватиметься як альтернативний до проєкту «Батьківщини», тому що ми дійсно дещо по-іншому бачимо - це взагалі два різних тексти. Він (законопроєкт від «Слуги народу» - ред.) буде не просто про референдум, а більш широко про інструменти народовладдя і, зокрема, про референдум», - пояснив Корнієнко.

    При цьому на уточнююче запитання, коли саме відповідний законопроєкт може буде зареєстрований у Верховній Раді, депутат уточнив, що, ймовірно, це може відбутися до кінця 2019 року.

    «Я думаю, що найближчим часом, до кінця року ми будемо виходити на це рішення» - сказав він.

    Раніше лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила про те, що закон про проведення всеукраїнського референдуму має бути розглянутий Радою у турборежимі.

    Джерело: Укрінформ

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