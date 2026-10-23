Народна депутатка показала, що скоїли росіяни з квартирою її доньки (фото)

У квартирі обвалені стіни та перекриття, вибите скло й пошкоджені комунікації

Народна депутатка Вікторія Гриб повідомила, що під час чергової повітряної атаки на столицю зазнало руйнувань житло її доньки. Про це пише «Главком» із посиланням на її допис у Facebook.

Побачивши в телеграм-каналах фотографії пошкодженого будинку та двох загиблих людей біля під'їзду, депутатка вирушила на місце події, побоюючись за життя рідних.

Її донька та родина залишалися неушкодженими. За словами Гриб, загиблими виявилися мешканці квартирою вище. У самому приміщенні зафіксовано суттєві руйнування: обвалені стіни та перекриття, вибите скло й пошкоджені комунікації.

фото: Вікторія Гриб/Facebook

фото: Вікторія Гриб/Facebook

фото: Вікторія Гриб/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня Київ зазнав комбінованої атаки – дронами та ракетами. Влучання зафіксовані у Голосіївському, Оболонському, Печерському, Святошинському та Дніпровському районах.

Як відомо, унаслідок масованого російського удару балістичними ракетами по Києву, який розпочався від учорашнього вечора, у столиці загинув чоловік, ще 22 людини дістали поранення та травми.

Зауважимо, що російські терористичні війська в ніч на 22 жовтня застосували проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками. Одна з них влучила в Печерському районі столиці – на території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар показовим і наголосив, що Росія свідомо обрала зброю та місце атаки.