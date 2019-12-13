Автодор Київщини отримав нового керівника



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Руслана Нічика призначено керівником Служби автомобільних доріг у Київській області Фото: Служба автомобільних доріг у Київській області

Нового очільника автодору столичного регіону представив голова Держагентства автомобільних доріг

Службу автомобільних доріг у Київській області очолив Руслан Ничік.

12 грудня голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков представив колективу Служби нового керівника. Про це повідомляється на сторінці Служби автомобільних доріг у Київській області у Facebook.

Як неодноразово наголошував Кубраков, оновлення керівників служб автодоріг областей є першочерговою задачею.

Нічика призначено наказом Державного агентства автомобільних доріг України 11 грудня 2019 року.

Він має досвід залучення іноземних інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури, брав участь у розробці та оптимізації маршрутної транспортної мережі Києва. До теперішнього часу працював директором ТОВ «Єврокомунсервіс», де займався житлово-комунальним господарством.

Нагадаємо, прем’єрміністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабмін з наступного року розпочинає велике будівництво доріг.

Нагадаємо, ЄБРР підписав з Гончаруком дві угоди на 900 млн євро для українських доріг.

Прем'єр також розповів, на реалізацію яких саме інфраструктурних проектів будуть спрямовані вказані кошти.

«На реконструкцію траси Київ-Одеса у Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, а також будівництва північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова. Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності», – підкреслив Гончарук.



