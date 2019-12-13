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    Автодор Київщини отримав нового керівника

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    <span lang="UK">Руслана Нічика призначено керівником Служби автомобільних доріг у Київській області&nbsp;</span> - Автодор Київщини отримав нового керівника
    Руслана Нічика призначено керівником Служби автомобільних доріг у Київській області 
    Фото: Служба автомобільних доріг у Київській області

    Нового очільника автодору столичного регіону представив голова Держагентства автомобільних доріг

    Службу автомобільних доріг у Київській області очолив Руслан Ничік.

    12 грудня голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков представив колективу Служби нового керівника. Про це повідомляється на сторінці Служби автомобільних доріг у Київській області у Facebook.

    Як неодноразово наголошував Кубраков, оновлення керівників служб автодоріг областей є першочерговою задачею.

    Нічика призначено наказом Державного агентства автомобільних доріг України 11 грудня 2019 року.

    Він має досвід залучення іноземних інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури, брав участь у розробці та оптимізації маршрутної транспортної мережі Києва. До теперішнього часу працював директором ТОВ «Єврокомунсервіс», де займався житлово-комунальним господарством.

    Нагадаємо, прем’єрміністр України Олексій Гончарук  заявив, що Кабмін з наступного року розпочинає велике будівництво доріг. 

    Нагадаємо, ЄБРР підписав з Гончаруком дві угоди на 900 млн євро для українських доріг.

    Прем'єр також розповів, на реалізацію яких саме інфраструктурних проектів будуть спрямовані вказані кошти. 

    «На реконструкцію траси Київ-Одеса у Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, а також будівництва північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова. Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності», – підкреслив Гончарук. 


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