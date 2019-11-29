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    Події в Україні

    Глава «Укравтодору» назвав терміни ремонту основних аварійних доріг

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    <p>Першочергові напрямки для ремонту визначалися за кількома параметрами</p> - Глава «Укравтодору» назвав терміни ремонту основних аварійних доріг

    Першочергові напрямки для ремонту визначалися за кількома параметрами

    Фото: Главком

    Близько 7 тисяч кілометрів доріг в Україні перебувають в аварійному стані

    Основні аварійні автошляхи в України будуть відремонтовані до 2023 року. Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

    «В Україні зараз, якщо брати основні дороги, близько 7 тисяч кілометрів – в аварійному стані», - наголосив він.

    За словами чиновника, на їх ремонт основних магістралей потрібно кілька років і стабільне фінансування.

    «Ми розраховуємо, що при існуючому фінансуванні та при залученні додаткових коштів – це приблизно три роки», - сказав керівник автодору.

    Посадовець також пояснив, що першочергові напрямки визначалися за кількома параметрами.

    «Перше – це рівень зносу. Таких доріг багато. Друге – трафік, який може бути по цих дорогах, коли вони будуть відбудовані. І соціально-економічний ефект, який теж вираховується», - зауважив він.

    Керівник «Укравтодору» також розповів, що серед пріоритетних доріг для ремонту будуть траси на тих напрямках, де відсутні нормальні сучасні автошляхи.

    «Миколаїв, Суми, Кривий Ріг, Чернівці, Кіровоград», - перелічив такі напрямки Кубраков.

    Як повідомляв «Главком», прем'єрміністр Олексій Гончарук анонсував велике будівництво доріг з 2020 року.

    Раніше ЄБРР підписав з Гончаруком дві угоди на 900 млн євро для українських доріг.

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