Глава «Укравтодору» назвав терміни ремонту основних аварійних доріг



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Першочергові напрямки для ремонту визначалися за кількома параметрами Фото: Главком

Близько 7 тисяч кілометрів доріг в Україні перебувають в аварійному стані

Основні аварійні автошляхи в України будуть відремонтовані до 2023 року. Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

«В Україні зараз, якщо брати основні дороги, близько 7 тисяч кілометрів – в аварійному стані», - наголосив він.

За словами чиновника, на їх ремонт основних магістралей потрібно кілька років і стабільне фінансування.

«Ми розраховуємо, що при існуючому фінансуванні та при залученні додаткових коштів – це приблизно три роки», - сказав керівник автодору.

Посадовець також пояснив, що першочергові напрямки визначалися за кількома параметрами.

«Перше – це рівень зносу. Таких доріг багато. Друге – трафік, який може бути по цих дорогах, коли вони будуть відбудовані. І соціально-економічний ефект, який теж вираховується», - зауважив він.

Керівник «Укравтодору» також розповів, що серед пріоритетних доріг для ремонту будуть траси на тих напрямках, де відсутні нормальні сучасні автошляхи.

«Миколаїв, Суми, Кривий Ріг, Чернівці, Кіровоград», - перелічив такі напрямки Кубраков.

Як повідомляв «Главком», прем'єрміністр Олексій Гончарук анонсував велике будівництво доріг з 2020 року.

Раніше ЄБРР підписав з Гончаруком дві угоди на 900 млн євро для українських доріг.