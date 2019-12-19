Трасу під Києвом частково перекриють на 10 днів



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Обмеження діятимуть на ділянці протяжністю 2 км

З 20-го по 30 грудня 2019 року на автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса на ділянці км 35+500 до 37+500 у Васильківському районі діятимуть тимчасові обмеження в русі.

Обмеження пов’язані з виконанням комплексу дорожніх робіт з підготовки дорожнього покриття для встановлення датчиків Системи зважування в русі (WIM 5). Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Київській області.

«Місця виконання робіт будуть обладнані тимчасовими засобами організації дорожнього руху у відповідності до вимог ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт», - йдеться в повідомленні.

Автодорівці перепрошують водіїв за незручності.

Нагадаємо, на мосту імені Патона в Києві частково обмежено рух із 21:00 17 грудня до 6:00 23 грудня через аварійне просідання покриття.

Конструкції мосту ім. Патона з моменту будівництва (споруда введена в експлуатацію 1953 року) капітально не ремонтували. Зараз для безпечного користування мостом на ньому потрібно провести масштабну реконструкцію.

Столична влада заявила, що готова до проведення робіт із реконструкції мосту Патона. Фахівці комунальної корпорації «Київавтодор» вже підготували проект технічного завдання на розробку проєктно-кошторисної документації реконструкції мосту. Наразі місто очікує на позитивну відповідь від Міністерства культури, молоді та спорту України.

Вчені попереджають: зволікання з відновлювальними роботами на мосту Патона може призвести до його руйнування.