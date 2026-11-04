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Атака дронів на Київ: у двох районах столиці впали уламки, є загоряння

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака дронів на Київ: у двох районах столиці впали уламки, є загоряння
Рятувальники гасять пожежі, які виникли внаслідок обстрілу столиці
фото: ДСНС Києва/Facebook

Екстрені та рятувальні служби негайно виїхали на місця подій для ліквідації наслідків

Унаслідок чергової повітряної атаки російських безпілотників на столицю у двох районах Києва зафіксовано падіння уламків та виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міські екстрені служби та КМВА.

У Святошинському районі уламки збитого БпЛА впали на дах приватного житлового будинку, через що сталося загоряння покрівлі.

Водночас у Голосіївському районі падіння уламків зафіксували на відкритій території. На місці також виникла пожежа.

Усі необхідні екстрені та рятувальні служби негайно виїхали на місця подій для ліквідації наслідків та уточнення інформації щодо можливих постраждалих.

Зазначимо, що від початку доби 4 листопада повітряна тривога в столиці оголошувалася вже шість разів. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою та дотримуватися правил безпеки. 

Нагадаємо, внаслідок масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру в столиці залишається складна ситуація із забезпеченням комунальними послугами. Комунальні служби та енергетики безперервно працюють над відновленням життєдіяльності міста. «Главком» зібрав актуальну інформацію про стан водопостачання, електромереж та роботу транспорту станом на ранок 4 листопада. 

Теги: Київ обстріл

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