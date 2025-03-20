Популярний священник-блогер розповів, чи повінчає одностатеву пару

Філюк нагадує: «Слово Боже каже, що шлюби між ЛГБТК+ людьми – гріх…»

41-річний священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк став відомими завдяки своїм відео зі спростуваннями різноманітних поширених в народі церковних забобонів. Також він веде свій кулінарний блог на YouTube, а паралельно зі службою онлайн займається своїми обов’язками в рамках двох парафій – Шушківецької та Білозірської. Проте, навіть така новаторська служба має певні обмеження, розповів Олексій Філюк в інтерв’ю «Главкому». Наприклад, вінчати одностатеву пару він би не став.

«Якщо скатертинка біла із червоним, я не можу назвати її чорною. Якщо слово Боже каже, що шлюби між ЛГБТК+ людьми – гріх, то я не можу цьому заперечити. Між тим, кожна людина вільна собі обирати свій шлях власний, не маю право його обмежувати прав, гарантованих людині Конституцією», – каже Олексій Філюк.

На запитання, чи повінчав би він одностатеву пару, Філюк відповів негативно: «Якщо би так, тоді церква перестане бути церквою. Наше віровчення від цього постраждає і стане якимось нездоровим. Ми перетворимось із церкви на блудницю. У всі часи ми визнавали це явище гріхом. Гріхом воно залишиться і надалі. За межами церкви – це ваш вибір. Якщо Ганька хоче спати з Ганькою, то нічого страшного в цьому немає. Хай робить, як собі забажає».

Раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині священник відмовився переходити до УПЦ/ПЦУ разом з громадою і заважав вірянам приходити до храму.

Також стало відомо, що католицька церква дозволила відкритим геям ставати священниками – проте висунула таким діячам жорстку умову.