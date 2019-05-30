У Львові робітники викопали 10 застарілих гранат



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Подано заявку на вилучення та знешкодження виявлених вибухових предметів

У Львові 30 травня на вул. Холодній, 51 (Шевченківський район), під час земляних робіт, виявлено застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. Про це повідомляє Гал-інфо.

За інформацією видання, робітники викопали 10 гранат РГД-33.

«Подано заявку на вилучення та знешкодження виявлених вибухових предметів», - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, біля навчального закладу у Краматорську знайшли гранату часів Друої світової війни.

До слова, 28 травня жителя Біляївки викрили у зберіганні арсеналу зброї.

Як повідомлялося, сьогодні, 30 травня, у Києві на Центральному вокзалі шукали вибухівку.