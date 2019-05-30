У Львові робітники викопали 10 застарілих гранат
Подано заявку на вилучення та знешкодження виявлених вибухових предметів
У Львові 30 травня на вул. Холодній, 51 (Шевченківський район), під час земляних робіт, виявлено застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. Про це повідомляє Гал-інфо.
За інформацією видання, робітники викопали 10 гранат РГД-33.
«Подано заявку на вилучення та знешкодження виявлених вибухових предметів», - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, біля навчального закладу у Краматорську знайшли гранату часів Друої світової війни.
До слова, 28 травня жителя Біляївки викрили у зберіганні арсеналу зброї.
Як повідомлялося, сьогодні, 30 травня, у Києві на Центральному вокзалі шукали вибухівку.