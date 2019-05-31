Відлуння війни: на Київщині знайдено майже 40 снарядів та мін (фото)



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Вибухонебезпечні предмети було знищено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі

У Київській області піротехніками Державної служби України з надзвичайних ситуацій знищено 39 боєприпасів часів минулих війн. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС Київщини.

«29 травня під час обстеження територій в с. Ведмедівка, Ходорів та Дударі Миронівського району, фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено 21 артилерійський снаряд та 18 мінометних мін часів минулих війн», - йдеться у повідомленні.

Дані вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники ДСНС України застерігають: «Для попередження нещасних випадків, не намагайтеся самостійно вилучити небезпечний предмет із землі, перенести чи розібрати його. Про знахідку негайно повідомте Службу порятунку за номером телефону «101» або правоохоронців за номером телефону «102».