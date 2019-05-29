У лісах під Києвом ділки розкопували стару зброю, ремонтували і продавали (фото)



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Правоохоронцями проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено велику кількість зброї та бойових припасів Фото: Прокуратура Києва

Продавцю зброї повідомлено про підозру

Київською місцевою прокуратурою № 9 повідомлено про підозру мешканцю Київської області, який зберігав та збував зброю й бойові припаси до неї. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Як встановлено слідством, протягом тривалого часу зловмисник разом з шістьма поплічниками проводили розкопки в лісах на території Броварського району Київської області.

«Розкопки проводилися з метою виявлення решток зброї, як холодної так і вогнепальної та набоїв (кулі, гільзи) до неї, після чого зброю ремонтували та робили придатною до використання за цільовим призначенням. У ході оперативної закупки зброї у підозрюваного підтвердився факт продажу ним бойової зброї, придатної до використання за призначенням. Після чого працівниками місцевої прокуратури та управління поліції проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено велику кількість зброї та бойових припасів», - йдеться в повідомленні.

Призначено експертизу вилучено зброї, за висновками якої буде вирішено питання щодо пред'явлення повідомлень про підозру шістьом особам, які займалися розкопками.

Продавцю зброї повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК України, (незаконне носіння, зберігання, придбання, збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Слідчі дії тривають.