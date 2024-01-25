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Неякісний одяг для ЗСУ на 25 млн грн: київському підприємцю оголосили підозру

Христина Петренко
glavcom.ua
Неякісний одяг для ЗСУ на 25 млн грн: київському підприємцю оголосили підозру
Підозрюваному обрано запобіжний захід
Фото: Офіс Генерального прокурора

Внаслідок протиправних дій підозрюваного державі заподіяно понад 25 млн грн збитків

Правоохоронці повідомили про підозру директору приватного підприємства в Києві, який поставив Збройним силам України неякісний одяг на 25 млн грн. Про це інформують в Офісі генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону директору приватного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)», - повідомляється в телеграм-каналі відомства в четвер.

За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрюваний уклав договір з однією з військових частин у Києві на постачання зимового форменого одягу для захисників України. Грошові кошти для забезпечення одягом підрозділів ЗСУ було виділено рішеннями КМВА з бюджету місцевої адміністрації.

Встановлено, що поставлений одяг неякісний, не відповідає затвердженим технічним умовам та не може використовуватись за цільовим призначенням у ЗСУ. Внаслідок протиправних дій підозрюваного державі заподіяно понад 25 млн грн збитків.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, у серпні 2023 року розгорівся ще один скандал через одяг для ЗСУ. Експертиза у кримінальному провадженні ще у квітні 2023 року показала, що закуплені Міністерством оборони куртки й штани не відповідають технічним умовам і не можуть використовуватися за призначенням.

Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Згодом фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановили, що одяг, який постачали до ЗСУ фірми бізнесмена Ігоря Гринкевича, не відповідав встановленим стандартам.

Нещодавно повідомлялось, що син Гринкевича заперечує звинувачення в неякісних закупівлях для ЗСУ.

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Теги: підозра Офіс Генерального прокурора одяг для ЗСУ експертиза прокурор

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