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Не відповідав вимогам: стали відомі результати експертизи одягу для ЗСУ по справі Гринкевича

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Не відповідав вимогам: стали відомі результати експертизи одягу для ЗСУ по справі Гринкевича
Ігор Гринкевич (у білій футболці) та військові
фото: Facebook / Благодійний фонд HOPE.UA

За кожним винесеним на розгляд експертів питанням щодо одягу було встановлено певні порушення

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановили, що одяг, який постачали до ЗСУ фірми бізнесмена Ігоря Гринкевича, не відповідав встановленим стандартам. Про це розповів директор інституту Олександр Рувін в коментарі УНН.

«Експерти досліджували питання, чи відповідають товарно-матеріальні цінності відповідній документації, чи відповідає товар маркуванню на ньому, також встановлювалася ринкова вартість товарів на території України та можливість їх використання за цільовим призначенням», – розповів Рувін.

За його словами, за кожним винесеним на розгляд експертів питанням було встановлено певні порушення чи невідповідності. Одяг для українських військовослужбовців не відповідав вимогам заявлених якісних характеристик.

Також директор інституту судових експертиз розповів, за якими саме параметрами при таких експертизах визначається невідповідність одягу для військових встановленим стандартам.

«Наприклад, експерти перевіряють такий параметр, як усадка тканини, тобто зменшення її лінійних розмірів. Тут цей показник, як і багато інших, мав дуже негативне значення. На практиці це означає, що після першого впливу дощу чи прання річ може стати на розмір чи кілька меншою», – розповів він.

Інший поширений у таких видах досліджень момент − склад тканини, відсоткове співвідношення компонентів складу тканини, кількість бавовни та поліестеру. Окрім того, звертають увагу на розривне навантаження – найбільше зусилля, яке витримує випробувальна смужка тканини до розриву.

Олександр Рувін розповів, що за останній час кількість експертиз форми для ЗСУ суттєво зросла, в абсолютній більшості випадків результати є невтішними.

«З кожних 10 випадків 9 є невідповідними, а їхня закупка завдає значних збитків для держави. Звісно, судові експертизи призначаються в тих випадках, коли правоохоронці вже попередньо мають певні сумніви, але однаково ця кількість невідповідного дуже велика. Ідеться про мільйонні збитки для України, в умовах війни − це особливо критично», – підсумував Рувін.

Зауважимо, наприкінці грудня Україну сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі $500 тис., аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок з закупівлями Міноборони. За попередніми даними ДБР, збитки можуть сягати понад 1 млрд грн. 

Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

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Теги: гроші скандал майно Олександр Рувін

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