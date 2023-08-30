Головна Країна Політика
search button user button menu button

Одяг для ЗСУ, що закупило Міноборони, не відповідає технічним умовам: висновок експертизи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Одяг для ЗСУ, що закупило Міноборони, не відповідає технічним умовам: висновок експертизи
Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу
фото: glavcom.ua

Експертиза у квітні 2023 року показала, що закуплені зимові куртки й штани для ЗСУ не можуть використовуватися за призначенням

Експертиза у кримінальному провадженні ще у квітні 2023 року показала, що закуплені Міністерством оборони куртки й штани не відповідають технічним умовам і не можуть використовуватися за призначенням. Про це повідомив голова Центр протидії корупції Віталій Шабунін.

Шабунін посилається на ухвалу Голосіївського районного суду від 28 квітня 2023 року.

«... здійснити постачання за договором № VV2022-M1908 та додаткової угоди до нього військового одягу – а саме курток вітровологозахисних зимових та штанів вітровологозахисних зимових, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЛИ ні ТУ14.1-134-00034022-2016 «Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ» (зі змінами) та ТУ 14.1-135-00034022-2016 – «Штани вітровологозахисні зимові – ШВВЗ», ні технічному опису до договору стосовно верхнього матеріалу та характеристики міцності на розрив у напрямку основи, внаслідок чого відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.03.2023 № 7679/23-34/5906/23-34/5907/23-53/5908/23-72/6809ч6821/23-34/6822ч6835/23/6836/23-72 поставлені за договором VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням», – йдеться в тексті ухвали.

Шабунін стверджує, що йдеться саме про одяг за договором № VV2022-M1908. Цей же номер, за його словами, можна побачити на бірці з куртки, яку міністр Резніков надав Антикорупційній раді при Міноборони.

Шабунін стверджує, що йдеться саме про одяг для ЗСУ за договором № VV2022-M1908
Шабунін стверджує, що йдеться саме про одяг для ЗСУ за договором № VV2022-M1908
фото: Віталій Шабунін

«Ще раз наголошу – це висновок експертизи в рамках кримінального провадження. Це документ.  Так само як документами є інвойси Ніколова і витяги з турецьких реєстрів Ткача», – пише Шабунін.

За словами глави Центру протидії корупції, міністр оборони Резніков не надав у своїх поясненнях жодного документа. 

«Натомість міністр «спростовує» документи тим, що кинув журналістам куртки, будь-які бірки на які можна пришити в найближчому ательє. Я взагалі дивуюся, як можна було цю постановку сприймати за доказ…», – підсумував Шабунін.

Шабунін каже, експертиза у квітні 2023 року показала, що закуплені Міністерством оборони куртки й штани не відповідають технічним умовам і не можуть використовуватися за призначенням
Шабунін каже, експертиза у квітні 2023 року показала, що закуплені Міністерством оборони куртки й штани не відповідають технічним умовам і не можуть використовуватися за призначенням
фото: скріншот

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн і 202 тис. штанів на $13 млн. Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Як повідомлялося, 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.

Пізніше міністр оборони запропонував парі тим, хто звинувачує відомство у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових, парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тис. літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж це виявиться брехнею, тоді, пропонує Резніков, нардепка Анастасія Радіна, яка очолює антикорупційний комітет, йде зі своєї посади, а журналіст Михайло Ткач йде з видання, на яке зараз працює, і на три роки припиняє займатися журналістикою.

Радіна відреагувала на пропозицію та дала Резнікову час до понеділка. «Або Ви йдете у відставку, – звернулася Радіна до глави оборонного відомства. – Спростуєте – я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)».

Як повідомив Резніков, Міноборони не може нічого придбати без офіційного запиту від Генерального штабу з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, ще одним чинником закупівель є наявність коштів з держбюджету, тобто асигнування. Як пояснив міністр, якщо одного з цих чинників немає, тоді не може бути закупівлі.

До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Читайте також: Резніков розкритикував ЗМІ і припустив, чому ціну на куртки для ЗСУ було занижено
Теги: ЗСУ Міноборони держзакупівлі Олексій Резніков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атаки дронів на Москву. The New York Times пояснила, як це впливає на війну
Атаки дронів на Москву. The New York Times пояснила, як це впливає на війну
1 серпня, 14:27
Президент Зеленський зібрав селектор і заслухав доповіді Залужного і Малюка
Обговорили напружені оборонні та наступальні операції: Зеленський провів селектор
7 серпня, 14:05
За словами військового, побудова маршрутів російських дронів постійно змінюється
ЗСУ пояснили, чому російські дрони Shahed долітають до Києва
14 серпня, 10:44
Контрнаступ: ISW повідомив, на яких напрямках просунулися ЗСУ
Контрнаступ: ISW повідомив, на яких напрямках просунулися ЗСУ
15 серпня, 05:51
Українські генерали провели зустріч із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі
Українські генерали обговорили контрнаступ з колегами з США та Британії
16 серпня, 22:15
Окупанти використовують іранські дрони для ударів по Україні
Нічна атака дронами: скільки «Шахедів» і звідки випустили окупанти
12 серпня, 08:58
ЗСУ звільнили Роботине, мільярди на житло для військових. Головне за 28 серпня
ЗСУ звільнили Роботине, мільярди на житло для військових. Головне за 28 серпня
28 серпня, 21:00
Міністр оборони Олексій Резніков потрапив у черговий скандал
Скандал із закупівлею курток для ЗСУ: депутатка дала Резнікову час до понеділка
26 серпня, 09:16
ЗСУ мають успіхи на полі бою
Сили оборони просуваються на Запорізькому напрямку
27 серпня, 14:25

Політика

Одяг для ЗСУ, що закупило Міноборони, не відповідає технічним умовам: висновок експертизи
Одяг для ЗСУ, що закупило Міноборони, не відповідає технічним умовам: висновок експертизи
Представник президента у Раді пропонує почати мобілізацію тих, хто здобуває другу вищу освіту
Представник президента у Раді пропонує почати мобілізацію тих, хто здобуває другу вищу освіту
Зеленський звільнив керівника СБУ на Закарпатті Борзілова
Зеленський звільнив керівника СБУ на Закарпатті Борзілова
Вступ України до ЄС: Кулеба натякнув, коли можуть відбутися переговори
Вступ України до ЄС: Кулеба натякнув, коли можуть відбутися переговори
Хто з нардепів відпочивав за кордоном під час війни: дані руху «Чесно»
Хто з нардепів відпочивав за кордоном під час війни: дані руху «Чесно»
Верховна Рада створила комісію з підготовки до розвалу Росії
Верховна Рада створила комісію з підготовки до розвалу Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України
33K
У РФ пройшов похорон терориста Пригожина (фото)
27K
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа
15K
Прикордонники виявили в ніші для колеса напівоголений «сюрприз» (відео)
13K
Поліція порушила кримінальне провадження проти фітнес-тренера, який плюнув у військового
12K
Адвокат розповів, чому одним ухилянтам дають п'ять років, а іншим – умовний строк

Новини

Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Сьогодні, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Сьогодні, 05:41
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:49
Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий
Вчора, 23:35
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
Вчора, 21:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту