Одяг для ЗСУ, що закупило Міноборони, не відповідає технічним умовам: висновок експертизи

Експертиза у квітні 2023 року показала, що закуплені зимові куртки й штани для ЗСУ не можуть використовуватися за призначенням

Експертиза у кримінальному провадженні ще у квітні 2023 року показала, що закуплені Міністерством оборони куртки й штани не відповідають технічним умовам і не можуть використовуватися за призначенням. Про це повідомив голова Центр протидії корупції Віталій Шабунін.

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Шабунін посилається на ухвалу Голосіївського районного суду від 28 квітня 2023 року.

«... здійснити постачання за договором № VV2022-M1908 та додаткової угоди до нього військового одягу – а саме курток вітровологозахисних зимових та штанів вітровологозахисних зимових, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЛИ ні ТУ14.1-134-00034022-2016 «Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ» (зі змінами) та ТУ 14.1-135-00034022-2016 – «Штани вітровологозахисні зимові – ШВВЗ», ні технічному опису до договору стосовно верхнього матеріалу та характеристики міцності на розрив у напрямку основи, внаслідок чого відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.03.2023 № 7679/23-34/5906/23-34/5907/23-53/5908/23-72/6809ч6821/23-34/6822ч6835/23/6836/23-72 поставлені за договором VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням», – йдеться в тексті ухвали.

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Шабунін стверджує, що йдеться саме про одяг за договором № VV2022-M1908. Цей же номер, за його словами, можна побачити на бірці з куртки, яку міністр Резніков надав Антикорупційній раді при Міноборони.

Шабунін стверджує, що йдеться саме про одяг для ЗСУ за договором № VV2022-M1908 фото: Віталій Шабунін

«Ще раз наголошу – це висновок експертизи в рамках кримінального провадження. Це документ. Так само як документами є інвойси Ніколова і витяги з турецьких реєстрів Ткача», – пише Шабунін.

За словами глави Центру протидії корупції, міністр оборони Резніков не надав у своїх поясненнях жодного документа.

«Натомість міністр «спростовує» документи тим, що кинув журналістам куртки, будь-які бірки на які можна пришити в найближчому ательє. Я взагалі дивуюся, як можна було цю постановку сприймати за доказ…», – підсумував Шабунін.

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Шабунін каже, експертиза у квітні 2023 року показала, що закуплені Міністерством оборони куртки й штани не відповідають технічним умовам і не можуть використовуватися за призначенням фото: скріншот

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн і 202 тис. штанів на $13 млн. Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Як повідомлялося, 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.

Пізніше міністр оборони запропонував парі тим, хто звинувачує відомство у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових, парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тис. літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж це виявиться брехнею, тоді, пропонує Резніков, нардепка Анастасія Радіна, яка очолює антикорупційний комітет, йде зі своєї посади, а журналіст Михайло Ткач йде з видання, на яке зараз працює, і на три роки припиняє займатися журналістикою.

Радіна відреагувала на пропозицію та дала Резнікову час до понеділка. «Або Ви йдете у відставку, – звернулася Радіна до глави оборонного відомства. – Спростуєте – я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)».

Як повідомив Резніков, Міноборони не може нічого придбати без офіційного запиту від Генерального штабу з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, ще одним чинником закупівель є наявність коштів з держбюджету, тобто асигнування. Як пояснив міністр, якщо одного з цих чинників немає, тоді не може бути закупівлі.

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До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.