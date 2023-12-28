Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який намагався заволодіти $100 тис.

Xоловіка підозрюють у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах

У разі підтвердження вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

Правоохоронці повідомили про підозру громадянину, який, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, намагався видурити у бізнесмена $100 тис. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слідство встановило, що у липні 2020 року підозрюваний, видаючи себе за впливового посадовця ДФС, спільно з іншими особами намагався заволодіти коштами підприємця в сумі $100 тис., обіцяючи «розв'язати питання».

«Він обіцяв розв'язати питання щодо повернення підприємцю затриманої партії тютюнових виробів шляхом передачі цих коштів службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб України», – розповіли в Офісі генпрокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, чоловіка підозрюють у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, президент України підписав закон, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку.

Раніше 11 липня 2023 року набрав чинності закон № 1978-IX, який забороняє виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України цигарок, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками.