Московський суд виніс вирок Стрєлкову-Гіркіну
Поліція не пустила до будівлі суду прихильників Стрєлкова
Московський міський суд виніс вирок колишньому «міністру оборони ДНР» та провоєному блогеру Ігорю Стрєлкову (Гіркіну). Його визнали у закликах до екстремістської діяльності (ч. 2 ст. 280 КК РФ) та засудили до 4 років колонії загального режиму. Про це повідомляє «От Так».
Склад злочину слідство побачило у двох постах Стрєлкова, в яких йдеться про анексований Крим та невиплати грошового забезпечення російським військовим. Прокурор запитував для нього 4 роки та 11 місяців. Максимальне покарання за цією статтею становить 5 років ув'язнення.
«Служу Батьківщині!» – сказав Стрєлков у відповідь на запитання судді, чи зрозумілий йому вирок.
Поліція не пустила до будівлі суду прихильників Стрєлкова. За словами кореспондента «От Так», у залі перебували лише дружина підсудного та довірені особи.
Стрєлкова затримали у липні 2023 року. Тоді ж у його будинку провели обшук. Вже перебуваючи у СІЗО, Стрєлков намагався висунути свою кандидатуру на вибори в президенти Росії, але його ініціативна група не змогла подати підписи для реєстрації у ЦВК.
Раніше російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), закликав росіян доєднуватися до «Російського руху» та виходити на мітинги, аби звільнити ув'язненого терориста з-під варти.
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