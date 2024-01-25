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Московський суд виніс вирок Стрєлкову-Гіркіну

Христина Петренко
glavcom.ua
Московський суд виніс вирок Стрєлкову-Гіркіну
Склад злочину слідство побачило у двох постах Стрєлкова
фото з відкритих джерел

Поліція не пустила до будівлі суду прихильників Стрєлкова

Московський міський суд виніс вирок колишньому «міністру оборони ДНР» та провоєному блогеру Ігорю Стрєлкову (Гіркіну). Його визнали у закликах до екстремістської діяльності (ч. 2 ст. 280 КК РФ) та засудили до 4 років колонії загального режиму. Про це повідомляє «От Так».

Склад злочину слідство побачило у двох постах Стрєлкова, в яких йдеться про анексований Крим та невиплати грошового забезпечення російським військовим. Прокурор запитував для нього 4 роки та 11 місяців. Максимальне покарання за цією статтею становить 5 років ув'язнення.

«Служу Батьківщині!» – сказав Стрєлков у відповідь на запитання судді, чи зрозумілий йому вирок.

Поліція не пустила до будівлі суду прихильників Стрєлкова. За словами кореспондента «От Так», у залі перебували лише дружина підсудного та довірені особи.

Ігор Стрєлков – колишній полковник ФСБ, який у 2014 році брав участь у війні на Донбасі на боці Росії. Недовго він обіймав посаду «міністра оборони ДНР». У листопаді 2022 року суд у Гаазі заочно визнав його винним у краху малайзійського Boeing-777 і засудив його до довічного позбавлення волі.

Стрєлкова затримали у липні 2023 року. Тоді ж у його будинку провели обшук. Вже перебуваючи у СІЗО, Стрєлков намагався висунути свою кандидатуру на вибори в президенти Росії, але його ініціативна група не змогла подати підписи для реєстрації у ЦВК.

Раніше російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), закликав росіян доєднуватися до «Російського руху» та виходити на мітинги, аби звільнити ув'язненого терориста з-під варти.

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Теги: суд Ігор Стрєлков прокурор вирок Ігор Гіркін

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