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    «Неприкритий плагіат»: у мережі розкритикували горельєф Ступці у Києві (фото)

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    У центрі Києва відкрили горельєф на честь видатного українського актора Богдана Ступки - «Неприкритий плагіат»: у мережі розкритикували горельєф Ступці у Києві (фото)
    У центрі Києва відкрили горельєф на честь видатного українського актора Богдана Ступки
    Фото: vechirniy.kyiv

    У мережі знайшли приклади пам’ятників, які дуже схожі на горельєф Богдану Ступці

    Сьогодні з нагоди 80-річчя з дня народження Богдана Ступки у Києві відкрили меморіальну дошку-горельєф на будинку, де мешкав видатний актор у Києві. Натомість у мережі знайшли приклади майже аналогічних пам’ятників.

    «Я, мабуть, зараз нарвусь і отримаю. Але, друзі, я вже втомився від неприкритого плагіату! Вважаю Богдана Сильвестровича Ступку найвидатнішим українським актором, вклоняюсь його генію. А тепер стежте уважно за руками», – написав у Facebook заслужений діяч мистецтв України Ігор Талалаєвський.

    Він також оприлюднив три фото. На першій світлині – пам’ятник видатному французькому письменнику Марселю Еме роботи не менш видатного актора та скульптора Жана Маре.

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    На другій світлині – пам’ятник видатному єврейському письменнику Шолом Алейхему роботи скульптора В. Медведєва.

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    На третій світлині – відкритий сьогодні горельєф на честь 80-річчя Богдана Ступки роботи скульптора М. Зноби.

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    «Якщо б не існувало перших двох, остання робота могла б викликати взагалі теплі відчуття. Але що робити з першими двома? Невже наш український геній не заслужив бодай якогось конгеніального креативу? Невже вторинні сенси так заволоділи нами? Я проти такого вшанування. Богдан Сильвестрович заслуговує на більше!», – резюмував Талалаєвський.

    Нагадаємо, 27 серпня до 80-річчя з дня народження Богдана Ступки у парку біля театру імені Івана Франка була встановлена скульптура актора, а поряд на будинку, де жив актор – на вулиці Заньковецької, 1/3 – відкрито меморіальну дошку-горельєф.

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    «Неприкритий плагіат»: у мережі розкритикували горельєф Ступці у Києві (фото)
    «Неприкритий плагіат»: у мережі розкритикували горельєф Ступці у Києві (фото)
    «Неприкритий плагіат»: у мережі розкритикували горельєф Ступці у Києві (фото)
    «Неприкритий плагіат»: у мережі розкритикували горельєф Ступці у Києві (фото)
    «Неприкритий плагіат»: у мережі розкритикували горельєф Ступці у Києві (фото)

    Заходи пам’яті Богдана Ступки триватимуть ще два дні.

    Так, 27 серпня на сцені Національного театру імені Івана Франка гратимуть виставу режисера Івана Уривського «Пер Гюнт», присвячену пам'яті Богдана Ступки. Актор у свій час мріяв про постановку п’єси Генріка Ібсена на сцені рідного театру. У головній ролі буде Остап Ступка.

    Крім того, 28 серпня у Національному музеї Тараса Шевченка розпочне роботу експозиція «Код Ступки». Тут представлять унікальні портрети великого актора роботи знаменитих українських художників: Івана Марчука, Андрія Александровича-Дачевського, Ольги Петрової, Михайла Химича. Триватиме виставка до 10 вересня.

    Ініціаторами ювілейних заходів є продюсерка Ірина Батько-Ступка та «Фонд Богдана Ступки».

    Нагадаємо, Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в смт Куликів. Видатний актор і лауреат Шевченківської премії помер 22 липня 2012 року. Герой України похований на центральній алеї Байкового цвинтаря.

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    Теги: Київ Богдан Ступка актор пам'ятник
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    «Неприкритий плагіат»: у мережі розкритикували горельєф Ступці у Києві (фото)