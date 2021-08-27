«Неприкритий плагіат»: у мережі розкритикували горельєф Ступці у Києві (фото)

У мережі знайшли приклади пам’ятників, які дуже схожі на горельєф Богдану Ступці

Сьогодні з нагоди 80-річчя з дня народження Богдана Ступки у Києві відкрили меморіальну дошку-горельєф на будинку, де мешкав видатний актор у Києві. Натомість у мережі знайшли приклади майже аналогічних пам’ятників.

«Я, мабуть, зараз нарвусь і отримаю. Але, друзі, я вже втомився від неприкритого плагіату! Вважаю Богдана Сильвестровича Ступку найвидатнішим українським актором, вклоняюсь його генію. А тепер стежте уважно за руками», – написав у Facebook заслужений діяч мистецтв України Ігор Талалаєвський.

Він також оприлюднив три фото. На першій світлині – пам’ятник видатному французькому письменнику Марселю Еме роботи не менш видатного актора та скульптора Жана Маре.

На другій світлині – пам’ятник видатному єврейському письменнику Шолом Алейхему роботи скульптора В. Медведєва.

На третій світлині – відкритий сьогодні горельєф на честь 80-річчя Богдана Ступки роботи скульптора М. Зноби.

«Якщо б не існувало перших двох, остання робота могла б викликати взагалі теплі відчуття. Але що робити з першими двома? Невже наш український геній не заслужив бодай якогось конгеніального креативу? Невже вторинні сенси так заволоділи нами? Я проти такого вшанування. Богдан Сильвестрович заслуговує на більше!», – резюмував Талалаєвський.

Нагадаємо, 27 серпня до 80-річчя з дня народження Богдана Ступки у парку біля театру імені Івана Франка була встановлена скульптура актора, а поряд на будинку, де жив актор – на вулиці Заньковецької, 1/3 – відкрито меморіальну дошку-горельєф.

Заходи пам’яті Богдана Ступки триватимуть ще два дні.

Так, 27 серпня на сцені Національного театру імені Івана Франка гратимуть виставу режисера Івана Уривського «Пер Гюнт», присвячену пам'яті Богдана Ступки. Актор у свій час мріяв про постановку п’єси Генріка Ібсена на сцені рідного театру. У головній ролі буде Остап Ступка.

Крім того, 28 серпня у Національному музеї Тараса Шевченка розпочне роботу експозиція «Код Ступки». Тут представлять унікальні портрети великого актора роботи знаменитих українських художників: Івана Марчука, Андрія Александровича-Дачевського, Ольги Петрової, Михайла Химича. Триватиме виставка до 10 вересня.

Ініціаторами ювілейних заходів є продюсерка Ірина Батько-Ступка та «Фонд Богдана Ступки».

Нагадаємо, Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в смт Куликів. Видатний актор і лауреат Шевченківської премії помер 22 липня 2012 року. Герой України похований на центральній алеї Байкового цвинтаря.

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