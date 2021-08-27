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    80-річчя Богдана Ступки: скульптор створив портрет та макет майбутнього пам’ятника актору (фото)

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    Скульптор Данило Книшук: &laquo;Менi захотiлось показати натхненного щирого, окриленого життям творця&raquo;. - 80-річчя Богдана Ступки: скульптор створив портрет та макет майбутнього пам’ятника актору (фото)
    Скульптор Данило Книшук: «Менi захотiлось показати натхненного щирого, окриленого життям творця».
    Фото: Данило Книшук/Facebook

    Скульптурний образ актора зображено в момент привітання з глядачами жестом зняття капелюха з голови

    Івано-Франківський скульптор Данило Книшук з нагоди відзначення 80-річчя українського актора Богдана Сильвестровича Ступки створив скульптуру для авторського проекту «Особистостi» та макет майбутнього пам'ятника. Про це скульптор повідомив на сторінці у Facebook.

    «Постать актора – один з найскладніших та найцiкавiших скульптурних образів, над яким доводиться менi працювати. Кожна роль, створена Богданом Ступкою в театрi та кiно, гідна вшанування в скульптурi.

    Менi захотiлось показати натхненного щирого, окриленого життям творця. Вiльного, смiливого та iнтелiгентного європейця i водночас делiкатного джентльмена з молодою душою.

    З гордістю представляю скульптуру Богдана Ступки для авторського проекту «Особистостi» та макет майбутнього пам'ятника», – написав митець.

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    80-річчя Богдана Ступки: скульптор створив портрет та макет майбутнього пам’ятника актору (фото)
    80-річчя Богдана Ступки: скульптор створив портрет та макет майбутнього пам’ятника актору (фото)
    80-річчя Богдана Ступки: скульптор створив портрет та макет майбутнього пам’ятника актору (фото)
    80-річчя Богдана Ступки: скульптор створив портрет та макет майбутнього пам’ятника актору (фото)
    80-річчя Богдана Ступки: скульптор створив портрет та макет майбутнього пам’ятника актору (фото)
    80-річчя Богдана Ступки: скульптор створив портрет та макет майбутнього пам’ятника актору (фото)

    Книшук також розповів, що пам’ятник містить скульптуру постаті Богдана Сильвестровича та стелу, які розміщені на спiльному постаментi.

    «Скульптурний образ актора зображено в момент привiтання з глядачами жестом зняття капелюха з голови, що показує глибоку етику, шану та повагу до людей, до культури. Так актор вiтався з людьми та часто розповідав iсторiю та культуру цього привiтання. Тож це символ зустрiчi з високою культутою та майстерністю великого митця, який завжди радий гiдно запросити нас у свiти своєї творчостi та життєвої мудростi. У лiвiй руцi – вiдома тростинка інтелiгентного митця. На обличчi легка, мудра та дружелюбна усмiшка», – написав Книшук.

    Нагадаємо, 27 серпня до 80-річчя з дня народження Богдана Ступки у парку біля театру імені Івана Франка встановлена скульптура актора, а поряд на будинку, де жив актор – на вулиці Заньковецької, 1/3 – відкрито барельєф.

    Заходи пам’яті Богдана Ступки триватимуть ще два дні.

    Так, 27 серпня на сцені Національного театру імені Івана Франка гратимуть виставу режисера Івана Уривського «Пер Гюнт», присвячену пам'яті Богдана Ступки. Актор у свій час мріяв про постановку п’єси Генріка Ібсена на сцені рідного театру. У головній ролі буде Остап Ступка.

    Раніше на масштабному муралі на станції метро «Осокорки» з'явилося зображення видатного українського актора Богдана Ступки.

    Нагадаємо, Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в смт Куликів. Видатний актор і лауреат Шевченківської премії помер 22 липня 2012 року. Герой України похований на центральній алеї Байкового цвинтаря.

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    Теги: Богдан Ступка Герой України актор памятник
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    80-річчя Богдана Ступки: скульптор створив портрет та макет майбутнього пам’ятника актору (фото)