Невдале буксирування. На Гаванському мосту мотоцикліст потрапив під автівку (відео)
Мотоцикл відірвався від автівки, яка його буксирувала
У неділю, 11 квітня, на Гаванському мосту в Києві невдале буксирування мотоцикла ледь не призвело до непоправної трагедії.
Про це повідомляє «Київ оперативний».
Легковий автомобіль буксирував мотоцикл і на заокругленні мосту двоколісний транспорт відірвався і полетів під автівку, що рухалась позаду у сусідній смузі.
Мотоцикліст отримав травми. На місце викликали поліцію та швидку допомогу.
Згодом у соцмережі з’явилося відео моменту ДТП.
Слід зазначити, що Правилами дорожнього руху забороняється буксирування «мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів».