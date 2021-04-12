Невдале буксирування. На Гаванському мосту мотоцикліст потрапив під автівку (відео)

Мотоцикліста збила автівка, що рухалась у сусідній смузі

Мотоцикл відірвався від автівки, яка його буксирувала

У неділю, 11 квітня, на Гаванському мосту в Києві невдале буксирування мотоцикла ледь не призвело до непоправної трагедії.

Про це повідомляє «Київ оперативний».

Легковий автомобіль буксирував мотоцикл і на заокругленні мосту двоколісний транспорт відірвався і полетів під автівку, що рухалась позаду у сусідній смузі.

Мотоцикліст отримав травми. На місце викликали поліцію та швидку допомогу.

Згодом у соцмережі з’явилося відео моменту ДТП.

Слід зазначити, що Правилами дорожнього руху забороняється буксирування «мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів».