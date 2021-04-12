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    Невдале буксирування. На Гаванському мосту мотоцикліст потрапив під автівку (відео)

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    Мотоцикліста збила автівка, що рухалась у сусідній смузі - Невдале буксирування. На Гаванському мосту мотоцикліст потрапив під автівку (відео)
    Мотоцикліста збила автівка, що рухалась у сусідній смузі
    Фото: скріншот з відео

    Мотоцикл відірвався від автівки, яка його буксирувала

    У неділю, 11 квітня, на Гаванському мосту в Києві невдале буксирування мотоцикла ледь не призвело до непоправної трагедії.

    Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Легковий автомобіль буксирував мотоцикл і на заокругленні мосту двоколісний транспорт відірвався і полетів під автівку, що рухалась позаду у сусідній смузі.

    Мотоцикліст отримав травми. На місце викликали поліцію та швидку допомогу.

    Згодом у соцмережі з’явилося відео моменту ДТП.

    Слід зазначити, що Правилами дорожнього руху забороняється буксирування «мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів».

    Теги: ДТП Київ ПДР автомобіль міст мотоцикл
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