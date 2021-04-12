Представився депутатом: на Київщині водій спричинив ДТП і хотів втекти

Затримали порушника свідки ще до приїзду поліції

У Вишгороді на Київщині п'яний водій, який представився помічником депутата районної ради, врізався у автівку і намагався втекти.

Про це йдеться в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Інформують, що у неділю, 11 квітня, п’яний чоловік за кермом автомобіля Daewoo Lanos врізався у авто, що стояло поруч, і вирішив втекти з місця аварії.

Затримали порушника свідки ще до приїзду поліції.

«Патрульним намагався показати мандат, але не спрацювало. Копам без різниці було, хто він. Оформили протокол по ст. 130 і 124», – повідомили в мережі.

Тим часом, у Львові 8 квітня водій автомобіля BMW X5 на смерть збив кур'єрку служби доставки їжі Glovo. «Інцидент трапився близько 17.45. За кермом скутера перебувала 58-річна жінка. Іномаркою керував 27-річний чоловік. Обставини інциденту встановлюються», — повідомили агентству у поліції Львівської області.

У компанії Glovo заявили, що у разі потреби готові співпрацювати з правоохоронними органами щодо загибелі кур'єрки. Про це розповіли «Главкому» у пресофісі компанії в Україні.