У Львові водій авто на смерть збив 58-річну кур'єрку Glovo

Іномаркою керував 27-річний чоловік, повідомили в поліції Львова

У Львові 8 квітня водій автомобіля BMW X5 на смерть збив кур'єрку служби доставки їжі Glovo, повідомляє УНН.

Аварія сталася на вулиці Стуса.

«Інцидент трапився близько 17.45. За кермом скутера перебувала 58-річна жінка. Іномаркою керував 27-річний чоловік. Обставини інциденту встановлюються», — повідомили агентству у поліції Львівської області.

За минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 40 дорожньо-транспортних пригод, дві з них - з потерпілими. Такі дані оприлюднила 9 квітня пресслужба Головного управління Національної поліції України в Львівській області.

«9 автопригод стались на дорогах області, ще 31 – у Львові. Внаслідок ДТП одна особа загинула, ще троє – були травмовані», – йдеться в повідомленні.

За наслідками інших пригод було складено 38 адміністративних протоколів за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

У Вінниці по вулиці Соборній 6 квітня сталася аварія за участі легковика Dacia Logan та автомобіля швидкої допомоги. На щастя, внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. За інформацією патрульної поліції області, попередньо встановлено, що водій легковика, виїжджаючи на Соборну із вулиці Артинова, не надав перевагу кареті швидкої допомоги. Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.

В Одесі, 4 квітня, на перехресті вулиці Краснова та Адміральського проспекту зіткнулися легковик і автомобіль служби Uklon. Таксі вилетіло на тротуар і вдарилося об стовп.