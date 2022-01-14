Невідомі атакували житло активістів, що рятують Осокорки від забудови (фото)

Активісти звинувачують забудовника в нападі

У ніч на 14 січня невідомі закидали червоною фарбою будинок засновника руху «Гонор», колишнього голови київського осередку «Національного корпусу» Сергія Філімонова та вікна квартири його побратима Ігоря Маляра. Про це Філімонов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він пов’язує цю атаку з тим, що рух «Гонор» підтримує місцевих мешканців у боротьбі за екопарк «Осокорки».

Філімонов звинувачує у нападі керівництво забудовника компанії Stolitsa Group. «Безпосередньо саму атаку, скоріше за все, виконували люди, які керують тітушками забудовника», – вважає він.

Філімонов повідомив, що, окрім фарби, на подвір’я будинку його сім’ї ще кинули голову свині.

Нагадаємо, на Осокорках, поміж озерами Небреж і Тягле, планувалося звести 43 будинки заввишки 26-27 поверхів. Проти будівництва виступають активісти ГО «Екопарк Осокорки» та місцеві мешканці, вважаючи, що зелена зона не має бути забудована. Пізніше забудовник презентував оновлений проєкт ЖК, в якому кількість будинків скоротили вдвічі – до 25, однак судячи з візуалізацій, поверховість залишилася такою самою.

Попередньо збанкрутілий банк «Аркада» розраховував продати близько 13 тисяч квартир. Департамент містобудування та архітектури КМДА рекомендував забудовнику ЖК «Патріотика на озерах» скоригувати проєкт, зменшивши кількість будинків комплексу відповідно до кількості квартир, які вже купили інвестори.

Добудувати 11 тисяч квартир вкладників банку «Аркада» взялася компанія Stolitsa Group. У КМДА анонсували підписання меморандуму про добудову житлових комплексів «Патріотика», «Еврика», а також «Патріотика на озерах» – проти останнього виступають місцеві мешканці й активісти, адже він має розташуватися на місці зеленої зони між озерами Небреж і Тягле.

Нещодавно активісти презентували візуалізацію майбутнього екопарку «Осокорки».

У квітні 2021 року Комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала недопущення забудови довкола озер Небреж, Тягле та Мартишів та створення екопарку «Осокорки».