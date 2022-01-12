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    Кияни знесли паркан забудовника, встановлений у парку (відео)

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    Кияни&nbsp;згуртувалися і знесли паркан, встановлений забудовником - Кияни знесли паркан забудовника, встановлений у парку (відео)
    Кияни згуртувалися і знесли паркан, встановлений забудовником
    фото: скріншот із відео

    Місцеві мешканці не дають забудувати територію парку на перехресті проспекту Науки та Стратегічного шосе

    У вівторок, 11 січня, на перехресті проспекту Науки та Стратегічного шосе у Голосіївському районі Києва місцеві мешканці знесли паркан, встановлений забудовником на території парку. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    11 січня вранці сюди приїхали невідомі особи та почали встановлювати паркан. Місцевим мешканцям ця ініціатива не сподобалася, вони згуртувалися і знесли паркан.

    За словами киян, будь-яке будівництво тут проводити протизаконно, бо це територія парку.

    Також місцеві мешканці додають, що забудовник стабільно декілька разів на рік намагається тут щось збудувати.

    Нагадаємо, у грудні 2021 року працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» знесли паркан на скандальному будівництві на вул. Табірній, 28 біля парку «Нивки».

    Нещодавно на території Феофанії в Києві забудовник вирубав горіхову плантацію Національної академії наук. Там він планує звести житловий комплекс.

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    Теги: Київ будівництво забудова кияни
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    Кияни знесли паркан забудовника, встановлений у парку (відео)