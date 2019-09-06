Невідомий відкрив стрілянину у тролейбусі в Києві: є постраждалі



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Чоловік здійснив постріли із невстановленої поки що зброї

Надзвичайна ситуація сталася у тролейбусі в Голосіївському районі столиці

Вранці у п’ятницю, 6 вересня, в Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину в тролейбусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.

О 8:50 у тролейбусі маршруту №40к виникла конфліктна ситуація між пасажирами.

З невстановленої зброї чоловік здійснив постріли, чим заподіяв поранення грудної клітки двом пасажирам і втік.

Постраждалим надається медична допомога. Вживаються заходи щодо розшуку правопорушника.

Нагадаємо, у серпні у Києві неадекватний пасажир ногою розбив скло у дверях тролейбуса.