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    Невідомий відкрив стрілянину у тролейбусі в Києві: є постраждалі

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    Чоловік здійснив постріли із невстановленої поки що зброї&nbsp; - Невідомий відкрив стрілянину у тролейбусі в Києві: є постраждалі
    Чоловік здійснив постріли із невстановленої поки що зброї 

    Надзвичайна ситуація сталася у тролейбусі в Голосіївському районі столиці

    Вранці у п’ятницю, 6 вересня, в Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину в тролейбусі.

    Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.

    О 8:50 у тролейбусі маршруту №40к виникла конфліктна ситуація між пасажирами.

    З невстановленої зброї чоловік здійснив постріли, чим заподіяв поранення грудної клітки двом пасажирам і втік.

    Постраждалим надається медична допомога. Вживаються заходи щодо розшуку правопорушника.

    Нагадаємо, у серпні у Києві неадекватний пасажир ногою розбив скло у дверях тролейбуса.

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