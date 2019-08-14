  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві неадекватний пасажир вибив скло дверей тролейбуса (фото)

    • Розсилка
    Пасажир розбив скло, щосили вдаривши ногою - У Києві неадекватний пасажир вибив скло дверей тролейбуса (фото)
    Пасажир розбив скло, щосили вдаривши ногою
    Фото: Дмитро Левченко, Facebook

    Поліція розшукує вандала

    У середу, 14 серпня, вранці у Києві неадекватний пасажир ногою розбив скло у дверях тролейбуса. Про це повідомив керівник комунального підприємства «Київпастранс» Дмитро Левченко на своїй сторінці у Facebook.

    «Спочатку пасажир стояв посеред дороги. Потім сів у салон тролейбуса. На наступній вийшов. І при вже зачинених дверях щосили вдарив ногою в скло», - написав він.

    Вандал втік, проте справою вже активно займається поліція. Наразі свідки події дають покази.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві неадекватний пасажир вибив скло дверей тролейбуса (фото)
    У Києві неадекватний пасажир вибив скло дверей тролейбуса (фото)
    Фото: Дмитро Левченко, Facebook

    Левченко також повідомив, що тільки впродовж тижня сталося 54 випадки, що стосуються затримки руху громадського транспорту, а саме:

    • 36 ДТП, які заблокували рух громадського транспорту;
    • 5 випадків паркування авто у габариті проїзду трамваїв та тролейбусів;
    • 13 випадків складних погодних умов, через які було затримано рух маршрутів;
    • 2 випадки вандалізму: розмалювали три одиниці рухомого складу та вибили скло дверей.

    Левченко закликав киян та гостей міста поважати один одного в дорозі та берегти майно.

    Читайте також
    Київ громадський транспорт вандалізм поліція Київпастранс майно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ