У Києві неадекватний пасажир вибив скло дверей тролейбуса (фото)
Пасажир розбив скло, щосили вдаривши ногою
Фото: Дмитро Левченко, Facebook
Поліція розшукує вандала
У середу, 14 серпня, вранці у Києві неадекватний пасажир ногою розбив скло у дверях тролейбуса. Про це повідомив керівник комунального підприємства «Київпастранс» Дмитро Левченко на своїй сторінці у Facebook.
«Спочатку пасажир стояв посеред дороги. Потім сів у салон тролейбуса. На наступній вийшов. І при вже зачинених дверях щосили вдарив ногою в скло», - написав він.
Вандал втік, проте справою вже активно займається поліція. Наразі свідки події дають покази.
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Фото: Дмитро Левченко, Facebook
Левченко також повідомив, що тільки впродовж тижня сталося 54 випадки, що стосуються затримки руху громадського транспорту, а саме:
- 36 ДТП, які заблокували рух громадського транспорту;
- 5 випадків паркування авто у габариті проїзду трамваїв та тролейбусів;
- 13 випадків складних погодних умов, через які було затримано рух маршрутів;
- 2 випадки вандалізму: розмалювали три одиниці рухомого складу та вибили скло дверей.
Левченко закликав киян та гостей міста поважати один одного в дорозі та берегти майно.