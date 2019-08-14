У Києві неадекватний пасажир вибив скло дверей тролейбуса (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пасажир розбив скло, щосили вдаривши ногою Фото: Дмитро Левченко, Facebook

Поліція розшукує вандала

У середу, 14 серпня, вранці у Києві неадекватний пасажир ногою розбив скло у дверях тролейбуса. Про це повідомив керівник комунального підприємства «Київпастранс» Дмитро Левченко на своїй сторінці у Facebook.

«Спочатку пасажир стояв посеред дороги. Потім сів у салон тролейбуса. На наступній вийшов. І при вже зачинених дверях щосили вдарив ногою в скло», - написав він.

Вандал втік, проте справою вже активно займається поліція. Наразі свідки події дають покази.

Левченко також повідомив, що тільки впродовж тижня сталося 54 випадки, що стосуються затримки руху громадського транспорту, а саме:

36 ДТП, які заблокували рух громадського транспорту;

5 випадків паркування авто у габариті проїзду трамваїв та тролейбусів;

13 випадків складних погодних умов, через які було затримано рух маршрутів;

2 випадки вандалізму: розмалювали три одиниці рухомого складу та вибили скло дверей.

Левченко закликав киян та гостей міста поважати один одного в дорозі та берегти майно.