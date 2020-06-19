На станції метро «Лісова» п’яний пасажир напав на поліцейського



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Чоловік наніс тілесні ушкодження правоохоронцю

Правопорушнику оголошено підозру у насильстві щодо правоохоронця

Під час несення служби на станції метро «Лісова» поліцейський зробив зауваження чоловіку, який перебував в громадському місці в алкогольному сп’янінні. У відповідь порушник почав агресивно поводитися та вдарив правоохоронця. На місце події прибула слідчо-оперативна група та лікарі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Начальник слідчого відділу управління поліції в метрополітені Олексій Журавель розповів, що правоохоронець зупинив громадянина для перевірки документів, оскільки той перебував напідпитку у громадському місці: «Під час складання матеріалів про адміністративне правопорушення чоловік почав агресивно себе поводити і вдарив правоохоронця. У подальшому ми затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до управління поліції для з’ясування усіх обставин інциденту».

Правопорушником виявився мешканець Київської області, 1984 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Фігурантові оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, Святошинським райсудом столиці до 7 років позбавлення волі засуджено колишнього поліцейського за обвинуваченням у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди та торгівлі наркотиками.