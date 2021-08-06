Незаконні МАФи, купи сміття: за місяць у Києві виявлено понад 3 тис. порушень

Моніторинг вулиць столиці здійснюють близько 120 інспекторів із благоустрою

Понад 3 тисяч приписів та більш як 350 адміністративних протоколів склали в липні столичні інспектори благоустрою. Найчастіші порушення – нововстановлені МАФи, огорожі, гаражі та невчасне прибирання сміття. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Кияни переважно у відпустках, але робота наших інспекторів не припиняється ні на день. Тож за другий місяць літа інспектори внесли більше 3 тисяч приписів та склали понад 350 протоколів. Третину складають порушення, пов’язані з розміщенням малих архітектурних форм та тимчасових споруд. Інспектори вносять приписи з вимогою надати документи на встановлення», – пояснив Ткаченко.

Посадовець додав, що найпоширенішим порушенням благоустрою є також несвоєчасне прибирання сміття на тротуарах, у зелених зонах, на узбіччях доріг, складування будівельних матеріалів у невідведених місцях. Таких приписів понад 300.

Постійний моніторинг вулиць столиці здійснюють близько 120 інспекторів комунального підприємства «Київблагоустрій» та районних держадміністрацій. Їхня задача – зафіксувати порушення та внести припис. У разі відсутності реакції – скласти адміністративний протокол, за яким комісія накладе штраф.

«Звертаюсь до всіх киян та гостей столиці. Київ – наш дім, ми тут живемо і дуже хочемо бачити його чистим та привітним. Це залежить від кожного з нас. Залишивши після себе не прибране місце для пікніка, ви наносите шкоду, перш за все, собі та показуєте поганий приклад дітям», – підкреслив директор Департаменту міського благоустрою.

Нагадаємо, що відповідно до статті 152 КУпАП за порушення правил благоустрою м. Києва передбачається накладення штрафу в розмірі від 340 до 1700 грн.

Читайте також: