Очищення Києва від незаконної реклами: влада похвалилась рекордом

У липні комунальники демонтували банер площею 555 кв. м

За липень у Києві силами комунального підприємства «Київреклама» демонтовано 2555 конструкцій, що не відповідали Правилам розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«До того ж тільки на чотирьох фасадах будинків на Повітрофлотському проспекті та Чоколівському бульварі нашим працівникам довелося повторно прибирати 69 незаконних рекламних конструкцій. Ще навесні на найдовшому проспекті Києва демонтували близько 150 неправильних вивісок, проте частина з них повернулася назад», – розповів Мондриївський.

Посадовець нагадав, що у підприємців завжди є можливість самостійно усунути недоліки та розмістити рекламу за правилами, що одночасно демонструватиме й повагу до містян, і гарний смак. До того ж оформити вивіску можна й онлайн.

«Липневі показники є найбільшими, якщо порівнювати їх з іншими місяцями 2021 року. Окрім кількості повторних демонтажів, другий місяць літа відзначився також найбільшою кількістю складених адміністративних протоколів – 99 штук, кількістю викликів поліції за одну ніч – 5, а також найбільшим демонтованим банером – 555 кв. м», – зазначила начальниця Управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук.

За її словами за липень демонтовано конструкцій:

на фасадах –1940,

штендерів – 367,

наземних – 104,

на опорі – 92,

на даху – 41,

на транспорті – 11.

Нагадаємо, що всю інформацію щодо оформлення вивісок за Правилами можна отримати в буклеті «Вивіска. Як оформити за правилами».