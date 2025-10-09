Незаконні виплати мобілізованому чиновнику. Завершено розслідування щодо екссекретаря Київради

У разі доведення провини чиновнику загрожує до 10 років позбавлення волі

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишнього заступника Київського міського голови — секретаря Київської міської ради. Посадовцю інкримінують незаконне нарахування заробітної плати керуючому справами секретаріату Київради, який у 2022–2023 роках був мобілізований до лав Збройних сил України. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Як встановило слідство, колишній секретар міської ради направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого керуючого справами секретаріату на проходження служби у Київській міській раді. При цьому у міськраді відсутні посади що підлягають заміщенням військовослужбовцями.

Таким чином, працівник Київради за допомоги колишнього секретаря фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував, та ще й незаконно отримував зарплату у Київраді. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. грн.

Факт правопорушення підтверджується документами, зібраними в ході досудового розслідування, висновком судово-економічної експертизи, а також аудиторським дослідженням, проведеним фахівцем Державної аудиторської служби України.

Колишньому секретарю Київради інкримінується службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та пособництво у складі групи осіб у сприянні самовільному залишенню військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 367 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України). Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Провадження щодо керуючого справами секретаріату Київради вже передано до суду. Його обвинувачують в ухиленні від військової служби, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).

Нагадаємо, у липні правоохоронці повідомили про підозру колишньому секретареві Київради – ексраднику та заступнику Київського міського голови. Його підозрюють у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора. Офіс генерального прокурора не називає особу, про яку йдеться. Але на фото, оприлюднених у повідомленні, вгадується Володимир Бондаренко, який працював секретарем Київради IX скликання та був колишнім радником і заступником Київського міського голови.

Нагадаємо, у березні 2025 року депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Журналісти Bihus.Info оприлюднили відео із розсекреченими прослуховування посадовців КМДА й депутатів Київради, які причетні до схем незаконного заволодіння землею. Серед них – секретар Київради Володимир Бондаренко

Також повідомлялося, що секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування. Тож Бондаренко не проводить пленарні засідання, але лишається депутатом Київради.

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

8 квітгя Київська міськрада не змогла відправити у відставку заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка під час таємного голосування, проте він сам заявив про дострокове припинення повноважень.