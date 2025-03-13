Кличко визнав масштабну земельну корупцію і оголосив чистку свого оточення
Кличко: Перевірки в різних департаментах тривають і це будуть не останні звільнення заради очищення
Мер Київ Віталій Кличко відреагував на останні резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Віталія Кличка.
За словами Кличка, зі своїх посад в КМДА звільнені:
- заступник голови КМДА Петро Оленич
- заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта
- заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов процедурно звільнений буде від завтрашнього числа.
«Депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП «Інженерний центр». Також фракція партії «Удар» відкликає його з депутатів Київради», – повідомив мер Києва.
Також, за словами Кличка, будуть звільнені наступні посадовці:
- директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський
- директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій
- директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний
- заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.
У комунальному обʼєднанні «Київзеленбуд» будуть звільнені:
- Генеральний директор підприємства Юрій Бахмат
- Перший заступник генерального директора «Київзеленбуду» Олексій Лукаш
- Заступник начальника управління капітальних вкладень Комунального обʼєднання Олександр Гора.
«Перевірки в різних департаментах тривають і це будуть не останні звільнення заради очищення», – додав Кличко.
Також, за словами мера Києва, у сфері містобудування столиці та земельних відносин, буде здійснена реорганізація.
«І не тільки в цих сферах. Я дав доручення перевірити документи щодо земельних ділянок, про які йдеться в розслідуванні НАБУ. І до правомірності відведення яких виникають питання. За результатами перевірки там, де є порушення, землевідводи будуть скасовані», – повідомив Кличко.
Також, за словами мера Києва, вже готується пакет рішень, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому.
«Це стосується і процедур, щоб закрити лазівки в законодавстві. Щодо останнього ми підготували звернення до парламенту. Щоб Верховна Рада належно врегулювала в законі співвідношення площі земельних ділянок та об'єктів майна, розташованих на них», – повідомив Кличко.
Готуються рішення і щодо реорганізації структурних підрозділів КМДА, додав Кличко.
Минуло більше місяця після оприлюднення фактів масштабної корупції, що процвітала під дахом Київради, але нові шокуючі факти ставлять питання можливості роботи мерії у нинішньому форматі ребром. Про це йдеться у статті «Главкома» 👉 «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького».
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