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Кличко визнав масштабну земельну корупцію і оголосив чистку свого оточення

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кличко визнав масштабну земельну корупцію і оголосив чистку свого оточення
За словами мера Києва, готується пакет рішень, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому
фото: kyiv.klichko.org

Кличко: Перевірки в різних департаментах тривають і це будуть не останні звільнення заради очищення

Мер Київ Віталій Кличко відреагував на останні резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Віталія Кличка

За словами Кличка, зі своїх посад в КМДА звільнені: 

  • заступник голови КМДА Петро Оленич
  • заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта
  • заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов процедурно звільнений буде від завтрашнього числа.

«Депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП «Інженерний центр». Також фракція партії «Удар» відкликає його з депутатів Київради», – повідомив мер Києва.
 
Також, за словами Кличка, будуть звільнені наступні посадовці:

  • директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський
  • директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій
  • директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний
  • заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

У комунальному обʼєднанні «Київзеленбуд» будуть звільнені:

  • Генеральний директор підприємства Юрій Бахмат
  • Перший заступник генерального директора «Київзеленбуду» Олексій Лукаш
  • Заступник начальника управління капітальних вкладень Комунального обʼєднання Олександр Гора. 

«Перевірки в різних департаментах тривають і це будуть не останні звільнення заради очищення», – додав Кличко.

Також, за словами мера Києва, у сфері містобудування столиці та земельних відносин, буде здійснена реорганізація.

«І не тільки в цих сферах. Я дав доручення перевірити документи щодо земельних ділянок, про які йдеться в розслідуванні НАБУ. І до правомірності відведення яких виникають питання. За результатами перевірки там, де є порушення, землевідводи будуть скасовані», – повідомив Кличко. 

Також, за словами мера Києва, вже готується пакет рішень, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому.

«Це стосується і процедур, щоб закрити лазівки в законодавстві. Щодо останнього ми підготували звернення до парламенту. Щоб Верховна Рада належно врегулювала в законі співвідношення площі земельних ділянок та об'єктів майна, розташованих на них», – повідомив Кличко.

Готуються рішення і щодо реорганізації структурних підрозділів КМДА, додав Кличко. 

Минуло більше місяця після оприлюднення фактів масштабної корупції, що процвітала під дахом Київради, але нові шокуючі факти ставлять питання можливості роботи мерії у нинішньому форматі ребром. Про це йдеться у статті «Главкома» 👉 «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького».

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Теги: Віталій Кличко Верховна Рада партії документи Київзеленбуд місто фракція звільнення Петро Оленич місцева влада

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