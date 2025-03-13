Кличко визнав масштабну земельну корупцію і оголосив чистку свого оточення

Кличко: Перевірки в різних департаментах тривають і це будуть не останні звільнення заради очищення

Мер Київ Віталій Кличко відреагував на останні резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Віталія Кличка.

За словами Кличка, зі своїх посад в КМДА звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич

заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта

заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов процедурно звільнений буде від завтрашнього числа.

«Депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП «Інженерний центр». Також фракція партії «Удар» відкликає його з депутатів Київради», – повідомив мер Києва.



Також, за словами Кличка, будуть звільнені наступні посадовці:

директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський

директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій

директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний

заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

У комунальному обʼєднанні «Київзеленбуд» будуть звільнені:

Генеральний директор підприємства Юрій Бахмат

Перший заступник генерального директора «Київзеленбуду» Олексій Лукаш

Заступник начальника управління капітальних вкладень Комунального обʼєднання Олександр Гора.

«Перевірки в різних департаментах тривають і це будуть не останні звільнення заради очищення», – додав Кличко.

Також, за словами мера Києва, у сфері містобудування столиці та земельних відносин, буде здійснена реорганізація.

«І не тільки в цих сферах. Я дав доручення перевірити документи щодо земельних ділянок, про які йдеться в розслідуванні НАБУ. І до правомірності відведення яких виникають питання. За результатами перевірки там, де є порушення, землевідводи будуть скасовані», – повідомив Кличко.

Також, за словами мера Києва, вже готується пакет рішень, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому.

«Це стосується і процедур, щоб закрити лазівки в законодавстві. Щодо останнього ми підготували звернення до парламенту. Щоб Верховна Рада належно врегулювала в законі співвідношення площі земельних ділянок та об'єктів майна, розташованих на них», – повідомив Кличко.

Готуються рішення і щодо реорганізації структурних підрозділів КМДА, додав Кличко.

Минуло більше місяця після оприлюднення фактів масштабної корупції, що процвітала під дахом Київради, але нові шокуючі факти ставлять питання можливості роботи мерії у нинішньому форматі ребром. Про це йдеться у статті «Главкома» 👉 «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького».