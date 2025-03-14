«Плівки Комарницького». Одіозний секретар Київради нарешті написав заяву, але не про відставку

Голос Бондаренка був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького

Бондаренко просить Кличка відсторонити його від підготовки та проведення пленарних засідань

Секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування у справі «плівок Комарницького». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву в Facebook.

Як зазначив Бондаренко, готувати (формувати порядок денний, зокрема) та вести наступні пленарні засідання Київської міської ради, засідання президії та погоджувальної ради голів депутатських фракцій буде Київський міський голова.

Заява Бондаренка до Кличка фото: Facebook/Володимир Бондаренко

Можливість особистого ведення Кличком засідань Київради як тимчасовий вихід зі скандалу, в якому опинився її секретар, «Главком» прогнозував у матеріалі «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького».

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Нещодавно правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Після цього мер Києва Віталій Кличко віддав розпорядження щодо розгляду на найближчому засіданні Київради як невідкладного проєкту антикорупційного земельного порядку.

Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на останні резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.