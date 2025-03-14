Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Плівки Комарницького». Одіозний секретар Київради нарешті написав заяву, але не про відставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Плівки Комарницького». Одіозний секретар Київради нарешті написав заяву, але не про відставку
Голос Бондаренка був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького
фото: Facebook/Володимир Бондаренко

Бондаренко просить Кличка відсторонити його від підготовки та проведення пленарних засідань

Секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування у справі «плівок Комарницького». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву в Facebook.

Як зазначив Бондаренко, готувати (формувати порядок денний, зокрема) та вести наступні пленарні засідання Київської міської ради, засідання президії та погоджувальної ради голів депутатських фракцій буде Київський міський голова.

Заява Бондаренка до Кличка
Заява Бондаренка до Кличка
фото: Facebook/Володимир Бондаренко

Можливість особистого ведення Кличком засідань Київради як тимчасовий вихід зі скандалу, в якому опинився її секретар, «Главком» прогнозував у матеріалі «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького».

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Нещодавно правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Після цього мер Києва Віталій Кличко віддав розпорядження щодо розгляду на найближчому засіданні Київради як невідкладного проєкту антикорупційного земельного порядку.

Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на останні резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

Читайте також:

Теги: Володимир Бондаренко Віталій Кличко КМДА Київрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міст-хвиля на столичній Оболоні
Депутат Київради пояснив, чому у столиці постійно «втомлюються» мости
6 березня, 09:38
27 січня 2025 року у Києві демонтували пам'ятник Івану Павлову
Депутатка Київради пояснила, чому місто прибрало пам’ятник російському фізіологу і антикомуністу Павлову
12 березня, 13:02
Захворюваність на грип серед дітей у Києві зросла, однак серед школярів – знизилась
Чи закриватимуть київські школи на карантин: відповідь КМДА
18 лютого, 15:36
Головні новини ночі проти 21 лютого
Вибухи у Києві, нові подробиці переговорів росіян з американцями: головне за ніч
21 лютого, 06:17
За словами Кличка, заяви американських посадовців – надто дивно-емоційні
Заради збереження держави. Кличко закликав українців діяти
20 лютого, 09:55
Столиця запустила Мапу доступності об'єктів міста, представлену онлайн у застосунку «Київ Цифровий»
У застосунку «Київ Цифровий» запрацювала мапа доступності об’єктів міста
26 лютого, 18:48
Над столицею лзбивають ворожі безпілотники
У Києві працюють сили ППО
1 березня, 01:11
Студія «Квартал 95» присвятила номер міському голові Києва Віталію Кличку
Нова станція метро з пілоном і голими дівчатами. «Квартал 95» висміяв мера Києва (відео)
3 березня, 13:21
За словами голови комісії Київради, існує три винятки, за яких можливі перейменування чи найменуванння вулиць у Києві
Київрада готує нову порцію перейменувань вулиць. Оприлюднено список
5 березня, 14:01

Новини

«Плівки Комарницького». Одіозний секретар Київради нарешті написав заяву, але не про відставку
«Плівки Комарницького». Одіозний секретар Київради нарешті написав заяву, але не про відставку
Глава австрійського МЗС прибула до Києва
Глава австрійського МЗС прибула до Києва
На Троєщині чоловік застрелив сусіда: деталі трагедії та затримання
На Троєщині чоловік застрелив сусіда: деталі трагедії та затримання
Комарницький заявив про незаконне стеження за його родиною
Комарницький заявив про незаконне стеження за його родиною
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці
Організація схеми фейкового бронювання. Колишній інженер держпідприємства постане перед судом
Організація схеми фейкового бронювання. Колишній інженер держпідприємства постане перед судом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
78K
Зеленський повідомив, що Путін боїться сказати Трампу
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025
33K
Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог
11K
США заблокували російським банкам можливість обслуговувати угоди з продажу нафти і газу
11K
Масло в Україні за ціною європейського. Молочний завод Порошенка відзвітував про рекордний виторг

Новини

14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня, захоплення Суджі. Головне за 13 березня
Вчора, 21:16
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
12 березня, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
12 березня, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
12 березня, 19:42

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua