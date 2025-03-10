Кличка послали у нокдаун. Розслідувачі назвали головних учасників дерибану землі у Києві

З журналістського розслідування стало відомо, що мережа Комарницького була значно більшою і налічувала як мінімум два десятки осіб на різних посадах

Нещодавно правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Організатором цієї оборудки був колишній депутат Київміськради Денис Комарницький. До групи також входили заступник мера Києва Віталія Кличка Петро Оленич, секретар Київради Михайло Терентьєв та інші. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування Bihus.Info.

У лютому 2025 року Комарницький та учасники групи отримали підозри як члени організованого злочинного угрупування, серед них:

заступник Віталія Кличка Петро Оленич, який курує ключові земельні департаменти столиці;

голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв;

депутатка земельної комісії Олена Марченко;

заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта;

заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов.

З розсекречених прослуховувань стало відомо, що мережа Комарницького була значно більшою і налічувала як мінімум два десятки осіб на різних посадах. На записах зафіксовано, як заступник мера Віталія Кличка та секретар Київради Володимир Бондаренко узгоджує з Комарницьким питання, які потрібно проголосувати на сесії.

Як йдеться у розслідуванні, серед інших фігурантів – головний архітектор Києва, керівник Департаменту містобудування КМДА Олександр Свистунов. Він отримує вказівки щодо звільнення своєї заступниці Тетяни Зайченко, яку колись порекомендував саме Комарницький. Натомість іншу заступницю, Валентину Святину, називають «зрозумілою людиною».

Також Директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА Валентина Пелих, як стверджують журналісти, спілкується з Петром Оленичем під час його зустрічі з Комарницьким. Тут Оленич уточнює, чи можна «пропонувати клієнту» земельну ділянку.

До того ж у розслідуванні згадується директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій, якому менеджерка Комарницького повідомляє про «винагороду за співпрацю». Його заступники Геннадій Король та Вадим Шпачук також вважаються призначеними Комарницьким. У розмовах Шпачук обговорює своє «підвищення» та обіцяє бути «повністю підконтрольною людиною».

Можливо, за словами журналістів, на записах також присутній в.о. керівника «Київгенплану» Дмитро Ликов, який розкриває «вартість» документації для детального плану території Києва.

У розслідуванні йдеться, що серед інших підконтрольних чиновників – директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, директор «Київського інституту земельних відносин» Ігор Долинський, заступник директора КП «Інженерний центр» Ярослав Федорук та директор комунальної компанії «Житло-Інвест» Віктор Погребной.

«Численні розмови про голосування за потрібні питання на сесії Київради свідчать про значний вплив Дениса Комарницького і на депутатів. Так, наприклад, з Володимиром Слончаком від фракції «Батьківщина» Комарницький обговорює розмір хабарів за оформлення земельних ділянок у Києві», – йдеться у розслідуванні.

Водночас Слончак у коментарі Bihus.Info стверджує, що голосує самостійно і спілкувався з Комарницьким лише з особистих питань.

Ще одна депутатка з цієї фракції, Ганна Свириденко, згадується на записах як «партнерку по Міцкевича», земельна ділянка на якій, за даними слідства, потрапила до рук групи Комарницького. У розмові з журналістами Свириденко заявила, що не мала спільних проєктів з Комарницьким.

Нагадаємо, 27 лютого, Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції «Чисте місто».

У відомстві зазначили, що члени злочинної організації використовували так звана «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.

Як повідомлялося, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована. Крім того, він анонсував створення групи «Прозорість і підзвітність», яка опікуватиметься цим питанням.

6 лютого Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Результатом слідчих дій у межах операції «Чисте місто» стало оголошення підозри десятьом особам. Семеро учасників організації затримано. Серед підозрюваних – ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають керівником злочинної організації. 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук.

7 лютого Київська міськдержадміністрація повідомила про обшуки у справі, що стосується рішень міської влади 2009 року. Тоді головою КМДА був Леонід Черновецький, а лідером фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді – Денис Комарницький. Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи низці столичних чиновників, серед яких заступник голови КМДА Петро Оленич, а також депутати Київради – зокрема голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв і членкиня комісії Олена Марченко.