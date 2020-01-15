Суд заарештував землю «Укрбуду»: без житла можуть лишитися 13 тис. сімей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на листопад 2019 року будівельні роботи на більшості житлових комплексів «Укрбуду» були припинені

Житлові комплекси «Укрбуду» мав добудувати «Київміськбуд»

Печерський районний суд Києва за клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань арештував корпоративні права і земельні ділянки компанії «Укрбуд».

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвали суду.

Ухвалами суду арештовано ділянки за адресами:

в Дарницькому районі по вул. Бориспільська, 18,

в Подільському районі в урочищі Гончарі-Кожум’яки,

у Печерському районі по вул. Звіринецька, 72 .

Всього заарештовано 15,4 га землі.

Також арештовано корпоративні права ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест» і ТОВ «Укрбуд девелопмент».

Державне бюро розслідувань з 12 серпня 2019 року розслідує кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

За версією слідства, службові особи замовника будівництва ТОВ «Укрбуд девелопмент», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест» з генеральним підрядником ТОВ «Спецбуд – плюс» в порушення вимог закону і заборони на проведення будівельно-монтажних робіт, залучали кошти громадян і юридичних осіб для фінансування будівництва, а потім заволодівали грошима, виводячи готівку через підконтрольних фізичних осіб.

Понад 13 тис. сімей інвесторів, які придбали житло в 26 житлових комплексах Києва, що будуються під егідою «Укрбуду», вважають, що призупинення будівництва та перенесення строків введення в експлуатацію об’єктів , сталось у зв’язку з розкраданням грошових коштів інвесторів.

Нагадаємо, у середині грудня президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що будинки однієї з найбільших будівельних компаній в Україні – «Укрбуду» – будуть добудує «Київміськбуд».

Раніше інвестори, які купили житло у 26 житлових комплексах Києва, які будуються під егідою «Укрбуду», звернулись до президента Володимира Зеленського через «критичну ситуацію, що відбувається на будівельних майданчиках протягом останніх чотирьох місяців».

Також вони просили президента «особисто провести установче засідання задля запобігання незворотних руйнівних наслідків на ринку нерухомості України».

Представники «Київміськбуду», «Укрбуду» та група інвесторів підписали меморандум, згідно з яким роботи на недобудованих будинках відновляться протягом пів року. «Київміськбуд» добудує 23 житлових комплекси й один бізнес-центр. Зі списку, в той же час, були виключені ЖК «Генезис» і ЖК «Едельвейс».

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків, покладених на колишнього президента корпорації «Укрбуд», народного депутата VIII скликання від групи «Воля народу» Максима Микитася до 14 лютого 2020 року. Підозрюваного зобов'язали: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи.