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До українських полярників припливла Маґура

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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До українських полярників припливла Маґура
фото: Національний антарктичний науковий центр

Неподалік української полярної станції «Академік Вернадський» дрейфує величезний айсберг

Величезний айсберг, який дрейфує неподалік української полярної станції «Академік Вернадський», науковці назвали «Маґура». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.  

«Чому саме Маґура? Це назва мальовничої гори на Львівщині та ім'я крилатої доньки бога Перуна, яка є покровителькою відважних воїнів. А ще це назва новітнього українського морського безпілотника, який успішно атакував низку російських кораблів та навіть гелікоптерів», – йдеться у повідомленні.

Науковці уточнили, що жінка, яка запропонувала назву, пояснила свою пропозицію так: «Марічка, Seababy та Маґура – це три назви наших морських дронів, які завдали значних витрат морфлоту РФ».

А от ім’я SeaBaby раніше отримало тюленятко, що у 2024 році першим народилося неподалік «Вернадського».

«Марічкою» назвали один з нових дизель-генераторів на станції «Академік Вернадський», заміна яких відбулася 2022 року (за британською традицією їм дають жіночі імена).

«Тож айсберг Маґура стане логічним доповненням цього тріо», – додали науковці.

Нагадаємо, Magura V5 – це український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР Міністерства оборони України. Здатен виконувати спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту, але передусім відомий за ударною роллю.

Дрон визнано найрезультативнішим під час російсько-української війни. Станом на липень 2024 року, завдяки цим дронам завдано вогневого ураження 14 російським кораблям, вісім з яких знищено повністю, таким чином, цим дроном було знищено найбільше кораблів росіян за час повномасштабної агресії.

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Теги: полярники айсберг жінка дрон

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