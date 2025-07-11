Припинення вогню можливе вже найближчими місяцями – Буданов

Для припинення вогню потрібні зусилля щонайменше трьох сторін – України, Росії та США

Ще до завершення 2025 року може настати припинення вогню між Україною та Росією. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає «Главком».

За словами головного розвідника України, для тимчасового перемир’я між Україною та Росією потрібна участь США.

«Чи реально це зробити – так. Чи складно – ні. Для цього потрібні щонайменше три сторони – Україна, Росія та США. І ми досягнемо цієї позиції», – сказав він.

Окрім того, Буданов заявив, що американська підтримка для України продовжиться «найближчим часом», і що США можуть передати додаткові системи протиповітряної оборони.

«Позиція Трампа послідовна, не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ. Як керівник спецслужби я знаю більше», – додав начальник ГУР.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров знову озвучив перелік вимог, які Кремль вважає необхідними для укладання мирної угоди з Україною.

«На порядку денному – завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування антиросійських санкцій, відкликання всіх судових позовів проти Росії і повернення її активів, незаконно заарештованих на Заході. Усі ці положення мають бути прописані в юридично зобов'язуючій угоді про мирне врегулювання», – повторив Лавров перелік пропагандистських вимог Кремля.

За словами голови МЗС, Росія нібито залишається відкритою для політико-дипломатичного подолання війни, але має йтися про міцний мир, а не про перемир'я.

В українському МЗС заявили, що справжня «денацифікація» має розпочатися з Москви, враховуючи її ставлення до інших етнічних груп – азербайджанців та решти народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших. А войовнича риторика Лаврова демонструє, що Росія відкидає мирні зусилля та натомість вдається до ультиматумів зразка 2022 року.