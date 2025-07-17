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Time присвятив обкладинку нового номера українським дітям, яких викрала РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Time присвятив обкладинку нового номера українським дітям, яких викрала РФ
Time показав нову обкладинку свого номера
фото: Time/X

Журнал наголосив: За останні кілька місяців доля викрадених українських дітей була витіснена на периферію мирного процесу

Американський журнал Time присвятив обкладинку нового випуску трагедії тисяч українських дітей, викрадених РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Time.

«Викрадення. Тисячі дітей були викрадені з України російськими солдатами. Боротьба за їхнє повернення», – йдеться на обкладинці.

Time присвятив обкладинку нового номера українським дітям, яких викрала РФ фото 1
фото: Time/X

Зокрема, журнал наголосив: «За останні кілька місяців доля викрадених українських дітей була витіснена на периферію мирного процесу, що посилило побоювання по всій країні, що вони можуть ніколи не повернутися додому».

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відзначив суттєве зростання кількості серйозних порушень прав дітей унаслідок збройної агресії Росії проти України цього року та знову включив російську терористичну армію до так званого «списку ганьби».

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти використовують українських дітей для збирання FPV-дронів, які надалі застосовують у війні проти України.

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Теги: діти журнал

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