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Нічний удар по Печерську: пошкоджено монастир, станцію швидкої та 18 будинків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічний удар по Печерську: пошкоджено монастир, станцію швидкої та 18 будинків
Для мешканців організовано роботу пунктів допомоги поблизу постраждалих будинків
фото: Печерська РДА

За попередньою інформацією, пошкоджено 18 житлових будинків на п'яти вулицях району, є постраждалі

Унаслідок чергової ворожої атаки на столицю у ніс на 22 жовтня зазнав руйнувань Печерський район Києва. Пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні споруди, медична інфраструктура та монастир. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Печерську районну держадміністрацію.

За попередньою інформацією, пошкоджено 18 житлових будинків на п'яти вулицях району, є постраждалі. Зокрема, вибито вікна, зафіксовано пошкодження фасадів будівель та припаркованих поруч автомобілів.
Також пошкоджень зазнали адміністративні будівлі на території району.

Внаслідок обстрілу постраждав продуктовий магазин
Внаслідок обстрілу постраждав продуктовий магазин
фото: Печерська РДА
Яма на дорозі, що утворилася внаслідок обстрілу
Яма на дорозі, що утворилася внаслідок обстрілу
фото: Печерська РДА

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю станції швидкої медичної допомоги та шість автомобілів швидкої.

Крім того, пошкоджено фасад та вибито вікна у Свято-Введенському монастирі.

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Наслідки масованого обстрілу у Печерському районі столиці
фото: Печерська РДА

На місцях працюють відповідні служби. Триває обстеження будівель, фіксація пошкоджень та визначення обсягів необхідних відновлювальних робіт.

Пошкоджений заклад на Печерську
Пошкоджений заклад на Печерську
фото: Печерська РДА

Де постраждалим отримати допомогу та подати документи?

Для мешканців організовано роботу пунктів допомоги поблизу постраждалих будинків.

  • Локація: вул. Князів Острозьких, 41/8
Пунктів допомоги жителям постраждалих будинків
Пунктів допомоги жителям постраждалих будинків
фото: Печерська РДА
Біля пункту допомоги жителям пошкоджених будинків утворилася черга
Біля пункту допомоги жителям пошкоджених будинків утворилася черга
фото: Печерська РДА

У розгорнутих наметах працюють представники поліції, Управління соцзахисту та Печерської РДА.

У пункті допомоги мешканці можуть:

  • подати заяву на отримання матеріальної допомоги у зв’язку з пошкодженням житла;
  • отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене майно та доступних програм підтримки;
  • звернутися до представників поліції для фіксації пошкоджень;
  • отримати роз’яснення щодо подальшого алгоритму дій та оформлення необхідних документів.

Для підтримки містян на локації також організовано гарячий чай. Мешканців, які постраждали від ворожої атаки, закликають звертатися за вказаною адресою.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по столиці. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 22 дістали поранення, серед постраждалих – четверо дітей.  

Теги: документи інфраструктура майно свято поранення

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