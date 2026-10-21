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Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 22 жовтня в церковному календарі – День пам'яті святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського

22 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського – проповідника II століття, якого прирівняли до апостолів за ревну місіонерську працю й численні чудеса зцілення. У народі цей день відомий як Аверкіїв день або Аверкій Льодостав – час, коли приходять перші справжні заморозки.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського

Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

Святий рівноапостольний Аверкій народився і жив у II столітті в місті Єраполь – стародавньому місті Фрігії в Малій Азії, нині це територія сучасної Туреччини. Ще з молодих літ він відзначався глибокою вірою і невтомним бажанням нести слово Боже своїм сучасникам. Ставши єпископом Єрапольської церкви, Аверкій спрямував усі свої зусилля на навернення язичників до Христа.

Місто Єраполь у ті часи залишалося переважно язичницьким, і єпископ Аверкій не полишав проповіді навіть тоді, коли це було небезпечно. За переказами, одного разу він увійшов прямо до язичницького капища під час свята і розбив ідолів – і нікому не дозволив завдати йому шкоди, бо від нього виходила особлива Божа сила. Приголомшені цим дивом, сотні городян навернулися до Христа.

Свою місіонерську діяльність Аверкій не обмежував рідним містом: він вирушав до Сирії та Месопотамії, побував у Римі, де зміцнював віру місцевої християнської громади та проповідував перед знатними римлянами. Скрізь, де він з'являвся, відбувалися зцілення від тяжких хвороб і вигнання злих духів. Саме за таку подвижницьку і апостольську за своїм масштабом діяльність Церква назвала його рівноапостольним. На схилі літ Аверкій склав свій знаменитий надгробний напис – один із найдавніших документів ранньохристиянської символіки, де зашифрував сповідання своєї віри.

Разом із пам'яттю Аверкія 22 жовтня Церква також вшановує святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського, та святих сімох отроків з Ефеса – юнаків, які заснули у печері під час гонінь і прокинулися через кілька століть, ставши символом воскресіння та перемоги над смертю.

Молитви дня

У день пам'яті святого рівноапостольного Аверкія прийнято звертатися до нього з молитвою про зцілення, захист від хвороб та зміцнення віри:

О, святий рівноапостольний отче Аверкію, великий угоднику Господній та чудотворче! Ти, що від юності серце своє Богові віддав і словом істинним темряву язичницьку розсіяв, поглянь милостиво на нас, грішних, що до твого заступництва прибігають. Випроси у Всемилостивого Христа Бога нашого здоров'я для тіл наших і спокій для душ, захист від підступів ворожих, хвороб та раптових бід. Навчи нас жити у ладі та любові, зміцни нашу віру в часи випробувань та допоможи благочестиво пройти земний шлях. Нехай твоїми молитвами сподобимося і ми разом із тобою славити та оспівувати Всесвяте ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

В народному календарі 22 жовтня здавна відоме як Аверкіїв день, або Аверкій Льодостав. Саме з цієї дати предки чекали на прихід стійких холодів – тих, що вже не відпустять до весни. Якщо вранці 22 жовтня вдарив мороз і з'явився іній – зима буде ранньою і сніжною. Якщо цього дня іде дощ – чекай на холодну, але малосніжну зиму. Птахи, що низько летять і збиваються у зграї, – вісники швидкої завірюхи.

Цей день вважали суто родинним: увечері обов'язково збиралися за спільним столом, готували ситні осінні страви, запрошували найближчих родичів. До Аверкія мали бути завершені всі зовнішні будівельні роботи, ремонт хати, заготівля дров і затеплення оселі – після цього дня братися за такі справи вже не було сенсу. Також традиційно в цей день виносили їжу та дрова нужденним сусідам – вважалося, що щедрість на Аверкія повертається добробутом у власний дім.

  • Якщо птахи летять низько – чекайте на швидку негоду.
  • Якщо цього дня йде дощ – зима буде сніжною і холодною.
  • Якщо випав сніг і він не тане – до ранньої зими.

Що не можна робити

22 жовтня не варто починати нових важливих справ і великих проєктів – за народним повір'ям, вони не принесуть успіху. Не рекомендується стригти волосся чи нігті, а також братися за важку хатню роботу: прати, прибирати чи шити. Суворо забороняли працювати на землі й у городі – вважалося, що земля вже відпочиває і тривожити її гріх. Не можна сваритися, заздрити, жадібничати й відмовляти в допомозі тому, хто просить. Бажано відкласти далеку дорогу: мандрівка, розпочата в Аверкіїв день, обіцяє перешкоди й невдачі.

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Теги: православна церква традиції календар релігія свято свята

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